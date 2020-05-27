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Spor

Real Madrid, korona virüsten ölenleri unutmadı

Real Madrid kulübü, bu sabah yaptığı idman öncesi korona virüsten hayatını kaybedenler adına saygı duruşu yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 13:42:33 -
Real Madrid, korona virüsten ölenleri unutmadı

Real Madrid kulübü, bu sabah yaptığı idman öncesi korona virüsten hayatını kaybedenler adına saygı duruşu yaptı.


Tüm dünyada etkisini gösteren ve İspanya’da da yaklaşık 27 bin insanın hayatını kaybettiği korona virüs salgınında Real Madrid ekibi, hayata gözlerini yumanları unutmadı. İspanyol ekibi, bugün sabah gerçekleştirdiği antrenman öncesinde, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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