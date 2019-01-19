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Real Madrid iki golle kazandı

- La Liga'da Sevilla'yı 2-0 yenen Real Madrid, üçüncü sıraya yükseldi

19 Ocak 2019 Cumartesi 22:30
Real Madrid iki golle kazandı


İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan maçta Real Madrid, sahasında Sevilla'yı 2-0 yendi.

La Liga'nın 20. haftasına aynı puanla giren Real Madrid ile Sevilla arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın 78. dakikasında Carlos Casemiro ile öne geçen başkent ekibi, 90+2. dakikada Luka Modric'in golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 36'ya çıkaran Real Madrid üçüncü sıraya yükselirken, Sevilla 33 puanla dördüncü durumda bulunuyor.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 22:30
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