THY Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturmaya devam eden Fenerbahçe Beko, yakın takipçisi İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Peki, Real Madrid Fenerbahçe Beko Euroleague maçı saat kaçta hangi kanalda?

Real Madrid Fenerbahçe Beko basket maçı saat kaçta hangi kanalda?

Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı ile THY Avrupa Ligi'nde Normal Sezon devam ediyor. 7 Mart Perşembe günü saat 23.00'da Bein Sports Haber'de şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 24 maçta 21 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı müsabakaların 18'ini kazanan, 6'sını yitiren Real Madrid ise 3. basamakta yer alıyor.



Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile yaptığı 23 maçta 9 galibiyet, 14 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı 65-63 kazanmıştı.