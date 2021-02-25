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Spor Real Madrid dakika 86'da maçı kurtardı
Spor

Real Madrid dakika 86'da maçı kurtardı

İspanyol ekibi Real Madrid, Şampiyonlar ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi Atalanta'yı 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 01:41:00 - 2021-02-25 01:54:18
Real Madrid dakika 86'da maçı kurtardı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, İtalya'da Atalanta'ya konuk oldu.

Eksik bir kadro ile İtalya deplasmanına giden Real Madrid, 17. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Atalanta'yı Ferland Mendy'nin 86. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Atalanta'da Remo Freuler rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu maçın rövanşı 16 Mart'ta İspanya'da oynanacak.

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