Real Madrid Club Brugge maçını şifresiz nasıl izlerim? Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Real Madrid sahasında Club Brugge'u konuk edecek. Dev karşılaşma öncesi futbol severler maçı şifresiz verecek kanalları araştırıyor. Peki, Real Madrid Club Brugge maçını şifresiz nasıl izlerim? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Real Madrid sahasında Club Brugge'u konuk edecek. Dev karşılaşma öncesi futbol severler maçı şifresiz verecek kanalları araştırıyor. Peki, Real Madrid Club Brugge maçını şifresiz nasıl izlerim? İşte detaylar... Real Madrid Club Brugge maçını şifresiz nasıl izlerim? Real Madrid Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı yarın saat 19.55'te başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak. Maç ayrıca CBC Sport'tan da canlı yayınlanacak. CBC Sport şifresiz nasıl izlenir? CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz. CBC Sport uydu ve frekans bilgileri Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

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