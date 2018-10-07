Real Madrid 90'da yıkıldı! Kötü gidişat devam ediyor...

La Liga'nın 8. haftasında Alaves ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı son saniyede bulduğu golle 1-0 kazandı. Gareth Bale ikinci yarıda sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Ligde oynadığı son iki maçta 5 puan kaybeden ve son üç resmi maçında galibiyet yüzü göremeyen Real, Alaves karşısında maça iyi başladı ama tabelayı değiştirmekte zorlandı. 10 kişi kalmadıkları için de şanslılardı.