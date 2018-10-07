THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Real Madrid 90'da yıkıldı! Kötü gidişat devam ediyor...

İspanya La Liga'nın 8.haftasında Deportivo Aleves Real Madrid karşı karşıya geldi. Ev sahibi Alaves 90.dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

07 Ekim 2018 Pazar 00:52
Real Madrid 90'da yıkıldı! Kötü gidişat devam ediyor...

La Liga'nın 8. haftasında Alaves ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı son saniyede bulduğu golle 1-0 kazandı. Gareth Bale ikinci yarıda sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Ligde oynadığı son iki maçta 5 puan kaybeden ve son üç resmi maçında galibiyet yüzü göremeyen Real, Alaves karşısında maça iyi başladı ama tabelayı değiştirmekte zorlandı. 10 kişi kalmadıkları için de şanslılardı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 00:52
  1. Real Madrid
  2. Deportivo Alaves
  3. Alaves
  4. La Liga
  5. İspanya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erman Toroğlu'ndan Galatasaray yorumu: Fatih Terim kurt, Bülent Korkmaz kuzu...
    1. Erman Toroğlu'ndan Galatasaray yorumu:..
    2. Sinan Engin: Galatasaray biraz da..
    3. Abdurrahim Albayrak'tan UEFA..
    4. Rıdvan Dilmen: Donk'un golü için VAR'a..
    5. Gözler Erdoğan'a çevrildi! Bugün çok..
    6. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet..
    7. Cenk Tosun'lu Everton deplasmanda 3..
    8. İtalya'da Ronaldo fırtınası! Juventus..
    9. Süper Lig ekibinde büyük şok! Yıldız..
    10. Manchester United'dan muhteşem geri..
    11. Banksy'nin 1,4 milyon dolarlık tablosu..
    12. Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız..
    13. Real Madrid 90'da yıkıldı! Kötü..
    14. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    15. Akkuyu Nükleer Santrali kapılarını ilk..
    16. Bakan Çavuşoğlu halı sahada stres attı
    17. Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail..
    18. Kayıp Interpol Başkanı hakkında yeni..
    19. Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı..
    20. Rıdvan Dilmen: Dilim söylemeye..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!