RBC Capital Markets açıkladı: İşte FED’in faiz artışlarına dayanabilecek sektörler

ABD Merkez Bankası’nın (FED) yıl boyunca uyguladığı sıkı para politikasını değiştireceğine dair umutlar her geçen gün azalıyor. Yatırım danışmanlığı şirketi RBC Capital Markets stratejistlerine göre yatırımcılarsa borsalardaki hangi sektörün son faiz artırımına kadar en iyi performansı göstereceğini kestirmeye çalışıyor.

MarketWatch’un haberine göre RBC’nin ABD Hisse Senetleri Stratejisti Lori Calvasina, tüketici ürünleri, sağlık ve kamu hizmetleri gibi klasik portföy savunma sektörlerinin enerji ve finans sektörüyle birlikte son faiz artışı dönemlerinde yüksek performans gösterdiğini açıkladı.

2022 yılı boyunca Calvasina’nın sözünü ettiği beş sektör de S&P 500 Endeksi’nin geneline göre daha güçlü kaldı. Baş stratejist FED’in son dört sıkılaştırma döngüsünde son faiz artışından altı, üç ve bir ay önceki dönemlere dikkat çekti

Sektörlerin güncel performansını da değerlendiren Calvanisa, “Tüketici temel ürünleri ve kamu hizmetleri sektörlerindeki geçtiğimiz ay boyunca geride kaldı ve temel ürünler eylül ayı sonlarından beridir düşük performans gösteriyor. Sağlık sektörü klasik portföy savunma sektörleri arasında geçtiğimiz ay en güçlü kalan oldu. Sadece enerjinin gerisinde kalan sektör genel endeks performansını geride bıraktı. Finans sektörü de bir miktar yüksek performans gösterdi” ifadelerine yer verdi.

Dow Jones verilerine göre S&P 500 Endeksi yıl başından bu yana %24,2 düşüş gösterdi. Yıllık bazda %45,8 artış gösteren enerji sektörü hariç diğer tüm sektörler 2022 yılında şu ana kadar sert yıllık düşüşlerle işlem görüyor.

Tüketici temel ürünleri ve kamu hizmetlerindeki hisse senetleri, RBC'nin değerlemesine bakıldığında "son derece pahalı" hale geldiği görülüyor ve medyan fiyat-kazanç oranı, bu yılın başlarında S & P 500'e göre tarihsel zirvelere yakındı.

S&P 500’e göre tarihsel zirvelerine yakınlığı ve medyan fiyat kazanç oranları incelendiğinde tüketici temel ürünleri ve kamu hizmetleri sektörleri RBC’nin değerlemelerine göre ‘aşırı pahalı’ hale geldi. Değerleme modeline göre sağlık sektörü “makul derecede değerli” olan tek portföy savunma sektörü olarak görünüyor. Calvasina’ya göre enerji ve finans sektörleri ise “değerinin altındaki” sektörler olarak öne çıkıyor.

Calvasina, "Yatırım topluluğunun anlatımını genişletmek gerekirse faiz artışı döngüsünün sonu çok uzun bir gelecekte görünmüyor. Biz de enerji ve finans sektörlerinin bu fikre göre pozisyon almanın en ilginç yolları olduğunu düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Borsagundem.com'un derlediği bilgilere göre, ABD borsalarında dev sermayeli hisse senedi piyasasındaki son kargaşaya rağmen, düşük sermayeli hisse senetleri performans açısından istikrarlı kalmayı sürdürüyor. Calvasina, düşük sermayeli hisselerin performanstaki istikrarın Ocak ayından bu yana mevcut olduğunu ve büyük sermayeli hisselere kıyasla dar bir ticaret aralığında olduklarını belirtti.

Calvasina, “Bu bize daha geniş ABD hisse senedi piyasasında bir dibin yakın olduğunu söylemese de, hisse senedi piyasasının rasyonel davrandığını söylüyor. 2021'de büyük sermayeli hisselerin dramatik bir şekilde düşük performans gösterdiği dönemde küçük sermayeli hisselerin halihazırda riskten arındırıldığı ve bir resesyona hazır olduğu fikri bir süredir bizim yatırım görüşümüz olmuştur” ifadelerine yer verdi.

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