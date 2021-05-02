Ravza ve Merve Kavakçı'nın acı günü
AK Parti Milletvekili Razva Kavakçı Kan'ın ve Refah Patisi eski Milletvekili Merve Kaçakçı'nın dayısı Hakk'ın rahmetine kavuştu.
AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın ve Refah Patisi eski Milletvekili Merve Kaçakçı'nın dayısı vefa etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İstanbul milletvekilimiz Ravza Kavakçı Kan Hanımefendi’nin vefat eden kıymetli dayısına Allah’tan rahmet; değerli vekilimize ve ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim,merhameti ve mağfiretiyle muamele eylesin. Mekanı cennet,makamı âlî olsun." ifadelerini kullandı.