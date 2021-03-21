Ravza Kavakcı'dan Gergerlioğlu değerlendirmesi: Lütfen başörtüsü lafını ağzınıza almayın

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, eski HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun TBMM'den çıkartıldığı görüntüleri değerlendirdi. Gergerlioğlu üzerinden başlatılan 'Abdest provokasyonu'na da değinen AK Partili Kan, "Türkiye bu tip ucuz argümanları artık geride bıraktı." dedi.

'Yanlarındaki kişilere bakın!'

CHP ver İP'in Gergerlioğlu'na desteğine değinen Ravza Kavakcı Kan, şunları söyledi:

"Yanlarındaki kişiler de CHP ve İP'teki bazı milletvekilleri ki 28 Şubat'ta Müslümanlara yönelik zulme seslerini çıkartmamış, hatta zulmün yapılamsında ön planda olan insanlardı."

'Merve Kavakcı ile Gergerlioğlu'nun yaşadığı şey aynı değil'

"Başörtüsü gibi asil, zarif, şiddet içermeyen dünya tarihinin en sivil ve barışçıl mücadelesini, lütfen ağızlarına almasınlar. Nedense devamlı Merve Kavakçı üzerinden de Gergelioğlu'nu farklı yansıtmaya çalışıyorlar. Bunu kabul etmek mümkün değil."