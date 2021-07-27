Ravza Kavakcı Kan Yeni Akit'e konuştu: Ortaya attıkları yalan üzerinden sürü psikolojisi ile saldırıyorlar!

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ı hedef aldı. Pehlivan, İBB personelinin eğitim alması için yurt dışına burslu olarak gönderilmesi kararından sonra Ravza Kavakcı Kan'ın 2008 yılında, sırf bu burs için işe alındığı iddiasını ortaya attı. AK Partili Kan, Pehlivan'ın iddiasından sonra sosyal medyada da hedef alındı. Yaşananları yeniakit.com.tr'ye değerlendiren Ravza Kavakcı Kan, aynı iddianın 2019 yılında Barış Terkoğlu tarafından ortaya atıldığını hatırlattı. Terkoğlu'nun haberinden sonra Cumhuriyet'in 'tekzip' yayınlamak zorunda kaldığını belirten Kan, "Bir başka yazar tarafından ortaya atılan bu iddia, 2019 yılında Cumhuriyet gazetesinde tekzip edilmişti. Daha önce tekzip edilen bir konunun bugün yeniden aynı gazetede gündeme getirilmesini hayretler içinde takip ediyorum." dedi.

'İBB'nin başka gündemi yok mu ki bir yalanın peşinden koşuyorlar?'

"Anlaşılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir gündemi yok." ifadesini kullanan AK Parti'li Kan, "İstanbul'da bu kadar hadise yaşanırken, bunlar bir müfettiş görevlendirip bu konuyu araştırmışlar. Ben Amerika'ya özellikle burslu gönderilmişim gibi bir iddiaları var. İBB'ye de bu burstan yararlanmak için işe alınmışım. Ben 1994 yılında İBB bünyesindeki BELBİM A.Ş'de Mühendis olarak işe başladım. 1996 yılında kızımın doğumu sebebi ile verdiğim aranın ardından, 2006 yılının Ocak ayında İBB AB İşleri Müdürlüğü'nde sözleşmeli mühendis kadrosuna girdim. ABD'ye gittiğim tarih ise 2008. Müfettiş araştırmasında bunu görememiş demek ki." şeklinde konuştu.

'İnsanların ahlakı ortaya çıkıyor!'

Kendisine yönelik linç kampanyasının örgütlü olduğunu vurgulayan Kan, "Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'u bir kenara bırakıp, bayramın hemen arkasından daha önce tekzip edilmiş bir mesele ile benim üzerimden iktidara saldırmak istiyor. Ayrıca örgütlü bir saldırı olduğu da ortada. Twitterda bir paylaşımın altına dakikalar içinde onlarca paylaşım yapılıyor. Ama hakikat tabii ki ortaya çıkacak. Bu süreçte de insanların ahlakı anlaşılıyor. Farklı siyasi görüşe sahip bazı kişiler edep sınırlarını aşan sözler sarfediyorlar. Bu ahlak sınırını aşan meselelerle ilgili toplum vicdanı gerekeni yapacak. Eleştiri ile alakalı hiçbir problem yok. Ama yalan, iftira ve hakarete karşı gereken ne ise onu yapacağız." ifadelerini kullandı.

'İşin aslını öğrenmeden sürü psikolojisi ile saldırıyorlar'

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, sözlerini şöyle tamamladı: "Ben milletvekilliğimin yanı sıra TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesiyim. Sadece sosyal medya değil, tüm dijital mecralar üzerinden bu algı yönetiminin ekonomiye, sosyal hayata ve diğer konulara etkilere komisyonumuzun gündemi arasında. Buradaki sosyolojik sorun şu ki insanlar bir haberin gerçekliğini araştırmadan sürü psikolojisi ile bunu yaymaya yönelik faaliyetlerde bulunuyorlar. Bunun da psikolojik ve sosyolojik açılardan araştırılması gerekir. Mesela birisi, siyasi nefreti sebebi ile hakarette bulunuyor. Diğeri ondan etkilenip bu hakareti daha da büyütüyor. Geldiğimiz nokta ortada. Twitterdan yayılan bir yalan haber, dakikalar içinde binlerce kişi tarafından paylaşılıyor."

"Biz bunların yalan eğitimini nasıl verdiklerini de görmüştük. Ne diyorlar? 'Önce ortaya bir yalan atacaksınız. Sonra o yalana inanıp, kitleleri inandıracaksınız' İnsanların itibarsızlaştırılmaya çalışılması ayrıca değerlendirilmesi gereken bir durum. Bugün benim itibarsızlaştırılmam için birbiri ile yarışan bir güruhla karşı karşıyayız. Hayretler içinde yapılanları takip ediyorum. İftira atanlarla ve ahlak sınırlarını aşanlarla adli makamlarda hesaplaşacağız."

Barış Terkoğlu'nunhaberinden sonra yayımlanan tekzip

Barış Pehlivan'ın yazısındakidaha önce tekzip edilmiş kısım!