Rauf Tamer sözde siyasetçilere tepki gösterdi: Batı'da boylarının ölçüsünü alırlardı

"PKK’ya terör örgütü diyemediydi ama şehit yakınına ana avrat küfretmişti, hatırladınız mı?.. Kabadayı yahu.", "Hele öbürü? Barış ve özgürlük papağanı bir kadındı ama polisi tokatlamıştı. Büyük sosyalist." diyerek Türk siyasetinin geldiği noktayı gözler önüne seren yazar Rauf Tamer tepkisini ortaya koydu.



İşte Rauf Tamer'in Posta'daki köşe yazısı:

Kuş mu deve mi?

Terörist’e terörist diyemiyor ama Jandarma’ya eşkıya diyebiliyor...

Erkek adam ya.

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Ya öbürü? Hem de milli ve yerli bir partiye kapağı atmış olanı?..

PKK’ya terör örgütü diyemediydi ama şehit yakınına ana avrat küfretmişti, hatırladınız mı?.. Kabadayı yahu.

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Hele öbürü? Barış ve özgürlük papağanı bir kadındı ama polisi tokatlamıştı. Büyük sosyalist.

*

Böyle yüzlercesi var. Hiçbiri müstahak oldukları cezayı bulamadı, bulamıyor. Çünkü buyurdukları gibi ülkede adalet yok...

Ne kadar da haklılarmış meğer... Sahiden adalet yok... Hiçbir şey olmamış gibi ortalıkta geziyorlar.

*

Bu imtiyazlı sınıf, keşke çok hayran oldukları o Batı ülkelerinde yaşasalardı. Hem polis’ten hem adliye’den alırlardı boylarının ölçüsünü.

Burada alamıyorlar. Çünkü burada, uçsuz bucaksız bir suç işleme özgürlüğü var.

Tabii, çelişkiler de var. Maksadını aşan masum bir söz yüzünden tutuklanabilirsiniz de... O da var.

*

Fakat genel tabloya bakınız. Türkiye’de hakaretten dolayı yüzbinlerce lira tazminat ödeyen siyasetçiler, başka hangi ülkede görülmüştür?

Buna mukabil “Türkiye’de can ve mal güvenliği yok” demek suç değil...

Çünkü müşteki yok, öyle mi? Salla sallayabildiğin kadar.

*

Demokrasiyi demokrasi sayesinde sömürenler, bir taraftan da demokrasi isteriz diye bağırıyorlar.

Güler misiniz ağlar mısınız? Seçim vaatleri arasında “Demokrasi getireceğim” vecizesinin de yer alması ayrı bir garabettir.

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Peki, buna rağmen seçim kazanamıyorsan, bunu nasıl tercüme edeceğiz?

Haydi, söyle bakalım. “Halk demokrasi istemiyor” mu diyeceğiz?

Seni düzenbaz seni. Sen kuş musun deve mi?

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