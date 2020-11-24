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Ekonomi Rasyo ne demek? Rasyo anlamı
Ekonomi

Rasyo ne demek? Rasyo anlamı

Rasyo nedir? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aktif rasyosu uygulamasını 31 Aralık 2020 itibarıyla sona ereceğini duyurmasından sonra radyonun ne anlama geldiği merak edilmeye başlandı. Peki rasyo ne demek? İşte rasyo anlamı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 12:59:00 - 2020-11-24 13:00:39
Rasyo ne demek? Rasyo anlamı

Rasyo, oran ve gelir anlamına gelmektedir. Aktif rasyosu ismi verilen bir denkleme göre bankaların belli oranlarda kredi vermesi, menkul kıymet alması veya TCMB ile swap (takas) yapmaları isteniyor. Bankalar, topladıkları mevduat ile bu kaynağı değerlendirdikleri krediler, menkul kıymetler ve swap işlemleri arasında bu formüle göre bir denge kurmak zorundalar. Rasyo sonucu her zaman yüzde ile ifade edilmeyebilir. Likidite rasyosunun 1-2 gibi ifade edildiği gibi. Sonra dikey yüzde ile ortaya çıkarılamayan birçok ilişki ve sonuçlar rasyo ile bulunabilir.

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