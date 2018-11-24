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Rasulullah’ın öğrettiği dua

Ebu Ümame (r.a.)’yı namaz vakti dışında mescidde gören Rasulullah (s.a.v.), öğrettiği dua ile Ebu Ümame (r.a.)'yı sıkıntı ve borçlarından kurtardı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:01
Rasulullah’ın öğrettiği dua

Bir gün Rasulullah (s.a.v.) mescide girdiğinde ensardan Ebu Ümame (r.a.)’yı gördü. Sordu: “Ebu Ümame! Namaz vakti değilken mescidde olmanın sebebi ne?Ebu Ümame de (r.a.) şöyle dedi: “Ya Rasulallah! Sıkıntılar üzerime çöktü, borçlar…Rasulullah (s.a.v.) sordu: “İster misin sana bir dua öğreteyim de Allah sıkıntılarını gidersin. Sonra borcunu ödeme imkanı bahşeylesin.Ebu Ümame cevap verdi: “Tabii ki isterim ey Allah’ın Rasulü!Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Öyleyse sabaha çıktığında ve akşama erdiğinde şöyle de: ‘Allah’ım, tasadan ve tembellikten Sana sığınıyorum. Cimrilikten ve korkaklıktan Sana sığınıyorum. Borcun galebesinden, makam ve mansıpların şımarttığı adamların tasallutundan Sana sığınıyorum.Ebu Ümame (r.a.) bu duayı okudu. Diyor ki, Allah sıkıntımı giderdi, borçlarımdan da kurtuldum.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 12:01
  1. Rasulullah (s.a.v.)
  2. Ebu Ümame (r.a.)
  3. ey Allah’ın Rasulü!”
  4. Efendimiz (s.a.v.)
  5. Allah

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