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Rasüleyn şehri nerededir?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Barış Pınarı harekatı kapsamında terör hedeflerini vurduğu yerlerden biri olan Rasüleyn şehri vatandaşlar tarafından araştırılıyor? Rasüleynşehri nerededir? sorusu merak ediliyor. Barış Pınarı harekatının yürütüldüğü bölgelerden biri olan Rasüleyn haritada nerededir? İşte Rasüleyn şehrine dair merak edilenler...

09 Ekim 2019 Çarşamba 20:17
Rasüleyn şehri nerededir?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Barış Pınarı harekatı kapsamında terör hedeflerini vurduğu yerlerden biri olan Rasüleyn şehri vatandaşlar tarafından araştırılıyor? Rasüleynşehri nerededir? sorusu merak ediliyor. Barış Pınarı harekatının yürütüldüğü bölgelerden biri olan Rasüleyn haritada nerededir? İşte Rasüleyn şehrine dair merak edilenler...

Rasüleyn şehri nerededir?

Rasüleyn idari olarak Hasiçi Valiliğine ait bir Suriye şehridir. Rasüleyn, 360m yükseklikte bulunmaktadır. 55.247 nüfusu barındırmakta olan Rasüleyn'da, Süryaniler, Araplar, Kürtler, Ermeniler ve Çeçenler bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin sınır kenti Ceylanpınar'a bitişik bir sınır kapısı bulunmaktadır.

Sasaniler şehri tekrar oluşturmadan önce 578 ve 580 yılında iki kez yok olmuştur. Kent, sakinleri tarafından terk edildi ve şehrin parçaları 640 yılında Araplar tarafından düşürüldü. Bizanslılar 942 yılında şehre baskın düzenledi. 14. yüzyıl sonunda Timur tarafından yağmalandı.

Kentte piskoposluk ve birçok manastır vardı. Kent, ayrıca iki cami ve bir Doğu Suriye kilisesi ve çok sayıda okul, hamam, ve bahçeler içeriyordu.

Rasüleyn'da 100'den fazla Kaplıca bulunmaktadır. En ünlü kaplıcası olan Nab'a el-Kebrit, kalsiyum lityum ve hatta radyum gibi her şeyi içeren çok yüksek mineral içerikli bir kaplıcadır.

Barış Pınarı Harekatı, ABD basınının gündeminde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını Twitter hesabından duyurmasının ardından harekat, ABD medyasının bir numaralı gündem maddesi oldu. Bloomberg, Erdoğan'ın açıklamasından önce Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, Türk askerinin sınırı geçtiğini bildirdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, ABD basınının gündemine bomba gibi düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını resmi Twitter hesabından duyurmasının ardından ABD medyası harekatı, "son dakika" olarak duyurdu.

Harekatın başlatıldığı haberi, uzun süredir ülke gündemini meşgul eden Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması tartışmalarının bile önüne geçerek bir numaralı gündem maddesi oldu.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 20:19
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