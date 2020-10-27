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Aktüel Rasulaynlı gençler, Türkiye'nin desteğiyle açılan kurslar aracılığıyla meslek sahibi olacak
Aktüel

Rasulaynlı gençler, Türkiye'nin desteğiyle açılan kurslar aracılığıyla meslek sahibi olacak

Yeniakit Publisher
2020-10-27 13:12:54 -
Rasulaynlı gençler, Türkiye'nin desteğiyle açılan kurslar aracılığıyla meslek sahibi olacak

ŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde gençlere yönelik mesleki kurslar açıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan ve hayatın normale dönmeye başladığı Rasulayn ilçesinde Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, aktif hale getirilen Rasulayn Halk Eğitim Merkezinde gençlere yönelik mesleki kurslar verilmeye başlandı.

210 kursiyerin katıldığı kurslarda gençlere usta öğreticiler tarafından, bilgisayar, tekstil, el sanatları, kuaförlük, Türkçe ile İngilizce dersleri veriliyor.

Tekstil kursuna katılan kursiyerlerin de desteğiyle günlük 2 bin cerrahi maske üretimi yapılıyor.

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