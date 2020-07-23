  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Dünya

Rasulayn'da terör saldırısı! 2 ölü ve çok sayıda yaralı var

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, en az 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 13:06:00 - 2020-07-23 13:23:45
Rasulayn'da terör saldırısı! 2 ölü ve çok sayıda yaralı var

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Rasulayn ilçe merkezindeki yerel meclis binası yakınlarında patlama meydana geldi.

Bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre, 2 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Aralarında yerel askeri polislerin de olduğu yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Terör saldırısı sonucu iş yerleri de zarar gördü.

Olay yerinde inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'ı hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı