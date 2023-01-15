Rasim Ünal İlkokulu yapımına başlanıyor
Osmaniye İl Özel İdaresi Kadirli’de 24 Derslikli Rasim Ünal İlkokulu Yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale Osmaniye İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde 3.2.2023 günü saat 10.30’da yapılacak. Bu kapsamda Kadirli 24 Derslikli Rasim Ünal İlkokulu Yapım işi ihale edilecek ve okul 300 takvim günü içerisinde bitirilecek.
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