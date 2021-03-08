Sanat camiasının tanınan simalarından, daha çok Seksenler dizisinin Fehmi karakteri ile halkın tanıdığı Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Peki Rasim Öztekin kimdir, kaç yaşında? Rasim Öztekin’in vefat sebebi nedir?

Rasim Öztekin, İstanbul'da 14 Ocak 1959 tarihinde doğdu. Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitiren Öztekin, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla oyunculuk hayatına başladı.

Sonraki yıllarda oyunculuk hayatına profesyonel olarak devam eden Rasim Öztekin’e Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından 2016 yılında kendisine devredildi. Öztekin, bu kavuğu 20 Eylül 2020’de ise kavuğu diğer meslektaşı Şevket Çoruh'a devretti.

Oyunculuğu ile sanat camiasında ön plana çıkan Rasim Öztekin, son günlerde tedavi amaçlı yattığı Dr. Siyami Ersek Hastanesi’nde 8 Mart Pazartesi akşamı vefat etti.

Rasim Öztekin’in oynadığı diziler

Ev Yapımı - 2020 (Bașrol oyuncu)

Görevimiz Komedi - 2018 (Bașrol oyuncu)

Klavye Delikanlıları - 2017 (17. bölüm, Başrol oyuncu)

İnadına Sözleri İnsanı - 2017 (44. bölüm, konuk oyuncu)

Kardeş Payı - 2014 (22. bölüm, konuk oyuncu)

Seksenler - 2012-2017/2019-Günümüz (Başrol Oyuncusu)

Geniş Aile - 2009-2011 (Kuddusi Kirişçi)

Komedi Türk - 2008

Eyvah Halam - 2008

Suç Dosyası - 2007

Güzel Günler - 2007

Pertev Bey'in Üç Kızı - 2006

Acemi Cadı - 2006 (Duman Seslendirme)

Hırsız Polis - 2005

Dolunay - 2005

Ev Hali - 2002

Yeni Hayat - 2001

Paşa Baba Konağı - 2000

Kızım Osman - 1998

Başka İstanbul Yok - 1996

Boşgezen ve Kalfası - 1995

Varsayalım İsmail - 1991

Köşe Dönücü - 1983

Biraz Düş; Biraz Gülüş - 1987

Eğrisiyle-Doğrusu – 1988

Rasim Öztekin’in vefat sebebi nedir?

62 Yaşındaki ünlü oyuncu Öztekin, geçtiğimiz günlerde fenalaşarak kalbinin durduğu öğrenildi. Hastanede yapılan müdahaleler sonucunda sağlığı olumlu yönde seyrediyordu. Yoğum bakım ünitesinde tedavisine devam edilen oyuncu Öztekin’in bu akşam vefat ettiği öğrenildi.