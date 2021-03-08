Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Önceki gün kalp krizi geçiren tiyatro sanatçısı Rasim Öztekin, hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Öztekin'e ilişkin "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulundu.

Rasim Öztekin kimdir?

Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdi. Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro’ da amatör çalışmalarla edindi. 1980 yılının Kasım ayında Ferhan Şensoy‘un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı.

1980-1992 yılları arasında Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul’u Satıyorum, başta olmak üzere Orta oyuncular Tiyatrosu’nun tüm oyunlarında rol aldı. "Konservatuarlarım" diye nitelendirdiği Ferhan Şensoy, Münir Özkul, Erol Günaydın, Tuncel Kurtiz, Zeliha Berksoy gibi Türk Tiyatrosu'nun önemli ustalarıyla aynı sahneyi paylaştı.

2016 yılında Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun simgesi olan kavuk, Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle Ferhan Şensoy tarafından Rasim Öztekin'e devredildi. Böylelikle Rasim Öztekin, Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun 5'inci kavuklusu oldu. Tiyatronun yanı sıra, ses getiren pek çok sinema ve dizi film projesinde de rol alan Rasim Öztekin, TRT’ye program metin yazarlığı yaptı. Ayrıca bir dönem Akşam (1997- 2000) ve Star (2000-2001) gazetelerinde köşe yazarlığı görevinde bulundu.