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Gündem Rasim Ozan, Salim Şen’i rezil etti: “Üzmeyin yarbayımı!”
Gündem

Rasim Ozan, Salim Şen’i rezil etti: “Üzmeyin yarbayımı!”

"Bir karakter yarattık, Ertuğrul Özkök'ün üzerine oynadık; amaç hapis değildi, bir korku uyandırmaydı, o bendim" itirafı ile gündeme gelen Rasim Ozan Kütahyalı, kendisine tepki gösteren hukukçu Salim Şen’in maskesini indirdi..

Yeniakit Publisher
2022-10-22 21:52:00 -
Rasim Ozan, Salim Şen’i rezil etti: "Üzmeyin yarbayımı!"

"Devletin tam emrinde olan Yarbay Salim Şen’e ‘muhalif’ rolü yazılmış, aptal muhalifler de bu hapı yutuyor…" iddiasında bulundu.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın, katıldığı bir canlı yayında darbecilerin Hürriyet’teki adamları Ertuğrul Özkök'ün, "Bizi hapse attırmaya uğraştınız mı?" sorusuna "Star gazetesinde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık, o bendim. Senin üzerine oynadık. Zafer Mutlu da vardı. İhtilalci bir çabaydı o, esas amaç hapis değildi, bir korku uyandırmaydı" itirafında bulunmasının yankıları sürüyor.

Kütahyalı'nın açıklaması sonrasında CHP’ye yakın TELE1’e çıkan emekli yarbay Av. Salim Şen, “Madem bunların hepsini siz organize ettiniz... Madem FETÖ'yle birlikte insanların hayatını siz kararttınız. Ali Tatar’ın Kuddusi Okkır’ların bu süreçte can vermiş herkesin hesabını vereceksiniz” sözleri ile, darbeci Özkök’ün avukatlığına soyundu.

28 Şubat darbesi ile bu ülkede yüzbinlerce başörtülü öğrencinin üniversitelere devam edememesinin failleri olan 28 Şubatçı generaller için her gün “tahliye” çağrısı yapan Salim Şen, “Yaşattığınız her mağduriyetin hesabını vereceksiniz. Bu ülkenin bütün vatandaşlarına bunun hesabını vereceksiniz. Bu çeteleşmiş eylemlerinizi, vesayeti ortadan kaldırıyorum diye anayasal düzene yaptığınız bu kalkışmanın hesabını tek tek vereceksiniz. Sen bunun hepsini bağımsız yargı önünde yargılanarak vereceksin" tehdidinde bulundu.

Rasim Ozan, Şen’in maskesini indirdi

Salim Şen’in tehditkar sözlerine cevap veren Rasim Ozan Kütahyalı, “Mevcut siyasi tartışmalar baştan sona tiyatro. Herkesin rolü belli… Teğmen Çelebi ile tamamen aynı zihniyette olan, DEVLET’in tam emrinde olan Yarbay Salim Şen’e ‘muhalif’ rolü yazılmış, aptal muhalifler de bu hapı yutuyor…” hatırlatması sorasında, şöyle dedi:


"17-25 Aralık’ta bizim Beyaz TV ekranına çıkartıp 'Baba-oğul arası tapeler delil olamaz' dedirttiğimiz, bize hizmet eden Yarbay Salim yahu… Son 8 senedir her kritik virajda DEVLET’e ve dolayısıyla çocuklarımın isim babası Tayyip Bey’e faydası olmuştur, üzmeyin Yarbayımı…"

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