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Gündem Rasim Ozan Kütahyalı, Afganistan diye paylaştı! Nagehan Alçı’nın Pakistan’da olduğu ortaya çıktı
Gündem

Rasim Ozan Kütahyalı, Afganistan diye paylaştı! Nagehan Alçı’nın Pakistan’da olduğu ortaya çıktı

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'a gitti. İki gündür de Afganistan'dan yazılar yazıyor. Ancak Nagehan Alçı'nın Afganistan'da olduğunu gösteren fotoğrafların Afganistan değil, Pakistan'da çekildiği ortaya çıktı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Afganistan'a giden Nagehan Alçı'yı arayarak tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 10:45:00 -
Rasim Ozan Kütahyalı, Afganistan diye paylaştı! Nagehan Alçı’nın Pakistan’da olduğu ortaya çıktı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Afganistan'a gitti ve oradan izlenimlerini aktarıp, Taliban yöneticileriyle yapacağı görüşmeleri yazacağını duyurdu. Alçı'nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı da eşinin çarşaflı bir fotoğrafını "Ve Nagehan Alçı Afganistan sokaklarında..." notuyla paylaştı. Gün boyu Nagahan Alçı'nın Afganistan'da çekilen çarşaflı fotoğrafı sosyal medyada dolaştı.

Duvardaki telefon numarasından ifşa etti

Ancak Nagehan Alçı'nın Afganistan sokaklarında olduğunu iddia eden fotoğrafın Afganistan değil, Pakistan'da çekildiği ortaya çıktı. Cem Topoğlu isimli Twitter kullanıcısı, ROK'un paylaştığı fotoğraftaki yazılardan fotoğrafın Afganistan değil Pakistan'da çekildiğini ifşa etti. Çünkü duvardaki telefon numaraları Pakistan'da hizmet veren Norveç'li GSM şirketi Telenor'a aitti. 

Nagehan'ın kameramanı aynı fotoğrafı 'Pakistan' diye paylaştı

Kısa süre sonra ise ROK'un 'Nagehan Afganistan'da' diyerek paylaştığı fotoğrafı, Alçı'ya eşlik eden Habertürk kameramanı Özgür Balaban 'Pakistan' olarak paylaştı. Böylece sosyal medyada yeni bir tartışma başladı.

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Yorumlar

Kerem

Bunlar karı koca biraz fırıldak. Birbirlerinden haberleri yok. Negahan ne şeytanlık peşinde acaba?
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