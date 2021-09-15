Rasim Ozan Kütahyalı, Afganistan diye paylaştı! Nagehan Alçı’nın Pakistan’da olduğu ortaya çıktı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Afganistan'a gitti ve oradan izlenimlerini aktarıp, Taliban yöneticileriyle yapacağı görüşmeleri yazacağını duyurdu. Alçı'nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı da eşinin çarşaflı bir fotoğrafını "Ve Nagehan Alçı Afganistan sokaklarında..." notuyla paylaştı. Gün boyu Nagahan Alçı'nın Afganistan'da çekilen çarşaflı fotoğrafı sosyal medyada dolaştı.

Duvardaki telefon numarasından ifşa etti

Ancak Nagehan Alçı'nın Afganistan sokaklarında olduğunu iddia eden fotoğrafın Afganistan değil, Pakistan'da çekildiği ortaya çıktı. Cem Topoğlu isimli Twitter kullanıcısı, ROK'un paylaştığı fotoğraftaki yazılardan fotoğrafın Afganistan değil Pakistan'da çekildiğini ifşa etti. Çünkü duvardaki telefon numaraları Pakistan'da hizmet veren Norveç'li GSM şirketi Telenor'a aitti.

Nagehan'ın kameramanı aynı fotoğrafı 'Pakistan' diye paylaştı

Kısa süre sonra ise ROK'un 'Nagehan Afganistan'da' diyerek paylaştığı fotoğrafı, Alçı'ya eşlik eden Habertürk kameramanı Özgür Balaban 'Pakistan' olarak paylaştı. Böylece sosyal medyada yeni bir tartışma başladı.