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Rapor verildi: Lemina göreve hazır!

Gabon Milli Takımı'ndan geri dönen Lemina, takımdan ayrı olarak bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Eksiklerini kapatmaya çalışan 26 yaşındaki ön liberonun, Kasımpaşa karşısında cezalı Seri'nin yerine sahada olması bekleniyor.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:19
Rapor verildi: Lemina göreve hazır!

Galatasaray Yönetimi, yaz transfer döneminin son gününde atağa geçmiş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'dan Mario Lemina'yı kiralamıştı. Gabon Milli Takımı'ndan geri dönen yıldız ön libero, birkaç gündür takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Kondisyoner Alberto Bartali önderliğinde eksiklerini kapatmaya çalışan 26 yaşındaki futbolcu, cuma günü milli ara dönüşünde Kasımpaşa ile gerçekleşecek olan mücadeleye hazırlanmaya çalışıyor.

BAŞARIYLA GEÇTİ

Şu ana kadar birçok fizik ve kondisyon testinden başarıyla geçtiği öğrenilen Lemina'nın, 90 dakika boyunca forma giyebilecek kondisyona sahip olduğu bildirildi.

Bu doğrultuda milli ara öncesinde Konyaspor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Jean Micheal Seri'nin yerine Gabonlu yıldızın oynaması planlanıyor. Teknik heyet, bir sorun yaşanmaması adına Lemina için ekstra mesai harcıyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:19
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