Rapor süresi dolanlara müjde! Evde bakım ve engelli aylıkları için kolaylık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, süreli engelli raporlarının 1 Eylül 2021’e kadar geçerli sayılacağını belirterek, evde bakım yardımı ve engelli aylıklarının rapor süresi uzatmaya gerek olmadan bu tarihe kadar alınabileceğini açıkladı. Selçuk, “Süresi 1 Ocak 2020’den itibaren sonlanmış, sonlanacak ya da yenilenmemiş süreli engelli raporları 1 Eylül 2021’e kadar geçerli olacaktır” dedi.