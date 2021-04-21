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Aktüel Rapor süresi dolanlara müjde! Evde bakım ve engelli aylıkları için kolaylık
Aktüel

Rapor süresi dolanlara müjde! Evde bakım ve engelli aylıkları için kolaylık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, süreli engelli raporlarının 1 Eylül 2021’e kadar geçerli sayılacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 17:26:00 -
Rapor süresi dolanlara müjde! Evde bakım ve engelli aylıkları için kolaylık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, süreli engelli raporlarının 1 Eylül 2021’e kadar geçerli sayılacağını belirterek, evde bakım yardımı ve engelli aylıklarının rapor süresi uzatmaya gerek olmadan bu tarihe kadar alınabileceğini açıkladı. Selçuk, “Süresi 1 Ocak 2020’den itibaren sonlanmış, sonlanacak ya da yenilenmemiş süreli engelli raporları 1 Eylül 2021’e kadar geçerli olacaktır” dedi.

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