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Rapor parası nasıl alınır? Rapor parası alma şartı nedir?

Rapor parası alma 4A/4B iş göremezlik ödeneği. Rapor parası nasıl alınır? Rapor parası alma şartları neler? sorusu iş kazası, doğum yapılması, meslek hastalığı ve istirahat edilmesi gereken hastalıklar sonucu rapor alan çalışanlar tarafından sorgulanmakta. Rapor parası alabilecek olan kişilerin SSK ya da BAĞ-KUR kapsamında çalışanlar rapor parası hesaplama, rapor parası nereye yatar? İş kazası rapor parası hesaplama 2019. Rapor parası ne kadar, rapor parası öğrenme nereden sorgulanır? merak etmekte. İşte geçici iş göremezlik parası da olarak bilinen rapor parası ile ilgili haberin detayları.

03 Ekim 2019 Perşembe 15:32
Rapor parası nasıl alınır? Rapor parası alma şartı nedir?

Rapor parası nasıl alınır? Rapor parası alma şartları neler? sorusu iş kazası, doğum yapılması, meslek hastalığı ve istirahat edilmesi gereken hastalıklar sonucu rapor alan çalışanlar tarafından sorgulanmakta. Rapor parası alabilecek olan kişilerin SSK ya da BAĞ-KUR kapsamında çalışanlar rapor parası hesaplama, rapor parası nereye yatar? Rapor parası ne kadar, rapor parası öğrenme nereden sorgulanır? merak etmekte. İşte geçici iş göremezlik parası da olarak bilinen rapor parası ile ilgili haberin detayları.

Rapor parası nedir? Rapor parası kimler alır?

Geçici iş göremezlik parası olarak da bilinen rapor parası SGK tarafından alınan bildirinin ardından vatandaşların hesaplarına geçiyor. Hastalığı sebebiyle çalışamayan SSK ya da BAĞ-KUR kapsamında çalışan kişilerin, rapor sürecinde çalışamadığı için mağdur olmamaları adına SGK tarafından ödeme yapılmaktadır.

Rapor parası bazı şartlara uygunluk sağlandığında ve belirli kişilere verilmektedir. Rapor parası hesaplama işlemi için işçinin son üç ayda aldığı brüt ücret baz alınmaktadır. Hesaplama işleminde raporda verilen gün sayısından iki gün çıkartılmaktadır. Bunun sebebi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iki gün ve iki günden az olan raporlar için ödeme yapmamasıdır. Yani 10 günlük sağlık raporunuz için 8 günlük rapor parası ödemesi alabilirsiniz. Asgari ücretin ne kadar olduğuna göre alınabilecek taban ve tavan rapor parası sınırı belirlenmektedir. 

Rapor parası nereden alınır? Rapor parası nereye yatar?

Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edilebilmektedir.

Geçici iş göremezlik, sigortalı bir çalışanın, hastalık, iş kazası, doğum gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşları veya hekim raporlarında yazan istirahat süresince geçici bir süre iş yapamamasıdır. Rapor ücreti ise bu belgeye sahip olan kişilerin işe gitmediği süre için Sosyal Güvenlik Kurumunun kişiye ödediği ücrettir.

Rapor parası ne kadar?

Rapor parasını hesaplamak için öncelikle ilk üç aylık brüt gelir toplanır. Son üç aylık prim günü toplanır. Raporlu olunan gün sayısından 2 çıkartılır. 2 çıkartılmasının sebebi rapor parasının raporun ilk iki günü için verilmemesidir. İlk üç aylık brüt gelir, son üç aylık prim gününe bölünür. Çıkan sonuçla raporlu olunan gün sayısı (-2 gün de hesaplanır) çarpılır. Çıkan sonuç ayakta tedavi olması halinde 2 ile çarpılıp 3’e bölünür. En yüksek günlük rapor parası tutarı 554 TL. En düşük günlük rapor parası tutarı ise yatarak tedavilerde 42,63 TL, ayakta tedaviler için 56,84 TL’dir.

4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme - e-Devlet Kapısı sorgulamak için tıklayınız

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 15:32
  1. Rapor parası nasıl alınır?
  2. Rapor parası alma şartı nedir?
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