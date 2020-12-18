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Aktüel Rapor: New York'taki Floyd gösterilerinde polis aşırı güç kullandı
Aktüel

Rapor: New York'taki Floyd gösterilerinde polis aşırı güç kullandı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 22:18:57 -
Rapor: New York'taki Floyd gösterilerinde polis aşırı güç kullandı

NEW YORK (AA) – ABD'nin New York Şehri Polis Departmanı (NYPD) hakkında hazırlanan raporda, polisler yazın haftalarca süren "Siyahi Hayatlar Değerlidir (BLM)" protestolarında aşırı güç kullanmakla suçlandı.

New York Şehir Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 111 sayfalık raporda, NYPD, yazın gündemi uzun süre meşgul eden BLM protestolarını hazırlıksız ve eğitimsiz şekilde kontrol altına almaya çalışmakla eleştirildi.

Raporda, protestocuların anayasal gösteri hakkının ihlal edildiği belirtilerek, "Bazı polis memurları profesyonel olmayan, haksız aşırı güç veya yetkiyi kötüye kullanan eylemlerde bulunmuşlardır." ifadelerine yer verildi.

Polislerin aşırı güç kullanma yoluna gitmesinin gösterilerde gerginliğin artmasına neden olunduğu kaydedilen raporda New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da "açık bir strateji" ortaya koyamamakla eleştirildi.

Blasio, rapora yönelik yaptığı video açıklamasında, "Rapora hak veriyorum, açıkça bizim bunu daha farklı ve iyi yapmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Daha iyi yapamadığımız için üzgünüm.” ifadelerini kullandı.

25 Mayıs'ta Minneapolis'te gözaltına alınırken bir polis memurunun uzun süre boynuna diziyle basması sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un sosyal medyaya düşen "Nefes alamıyorum" görüntüleri infiale neden olmuş, ülke genelinde gösteriler düzenlenmişti.

New York'un değişik bölgelerinde mayıs ve haziran boyunca süren gösterilerde zaman zaman yağmacılık ve polislerle çatışmalar yaşanmış, olaylarda 400'e yakın polis yaralanırken 2 binden fazla protestocu gözaltına alınmıştı.

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