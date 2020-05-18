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Dünya

Rapor basına sızdırıldı! İşte Çin'deki gerçek rakamlar

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün etkisi ortadan kalktı denilse de durumun bundan çok daha farklı olduğu ortaya çıktı. Çinli bir üniversiteden sızdırılan belgede ülkedeki gerçek vaka sayısının 640 binden fazla olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 01:15:00 -
Rapor basına sızdırıldı! İşte Çin'deki gerçek rakamlar

Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Çin'de resmi verilere göre 82 bin 947 vaka ve 4 bin 633 vaka var . Ancak bazı iddialara göre Çin'deki gerçek vaka sayısı açıklananlardan kat kat daha fazla. Changsha şehrindeki Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi'nden sızan bir rapora göre, ülkede 640 bin vakanın olabileceği söyleniyor.

ABD'li yayın kuruluşu Foreign Policy'nin iddiasına göre sızan raporda 230 şehirden 640 bin vakanın tespit edildiği belirtiliyor.

Gerçek ölü sayısı 40 bin

Sızan raporda farklı şehirlerden hastanelere yapılan girişlerin referans alındığı belirtiliyor. Daha önce ortaya atılan iddialarda da Çin'de gerçek ölü sayısının 40 bin civarında olduğu belirtilmişti.

Çin hükümetinin koronavirüsle mücadeledeki başdanışmanı Prof. Dr. Zhong Nanshan de CNN’e verdiği röportajda Kovid-19 salgınının yayılmaya başladığı Vuhan kentinin bazı bilgileri gizlediğini söylemişti.

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