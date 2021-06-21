  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Düğünleri üç kez ertelenen gelin ve damat para yağmuruna tutuldu
Bakan Kurum toplanan müsilaj miktarını açıkladı
Rapor açıklandı: Avrupa Birliği'nin havası 'S.O.S' veriyor!
Alkoliklerden rezillik! 'İdrar' kavgasında silahlar çekildi
Dünya Rapor açıklandı: Avrupa Birliği'nin havası 'S.O.S' veriyor!
Dünya

Rapor açıklandı: Avrupa Birliği'nin havası 'S.O.S' veriyor!

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), Avrupa Birliği'nde (AB) analiz ettiği 323 kentin yarısından fazlasında hava kalitesinin kötü olduğunu tespit etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 23:53:00 -
Rapor açıklandı: Avrupa Birliği'nin havası 'S.O.S' veriyor!

AÇA'nın raporuna göre, analiz edilen 323 kentin yalnızca yüzde 39'u "iyi" olarak kategorize edilirken, bu durumun AB tarafından 2015'te belirlenen standardı ihlal ettiğine dikkat çekildi.

Raporda görüşlerine yer verilen AÇA Yönetici Direktörü Hans Bruyninckx, "Geçtiğimiz yıllarda hava kalitesi önemli ölçüde iyileşirken, hava kirliliği Avrupa'daki birçok şehirde inatla yüksek seviyede kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

2018'de 41 Avrupa ülkesinde yaklaşık 417 bin erken ölüme neden olan hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen seviyelere düşürülmesinin her yıl yaklaşık 51 bin erken ölümü önleyebileceği tahmin ediliyor.

Avrupa Adalet Divanı daha önce Bulgaristan, Polonya, Romanya, İtalya ve son olarak şubatta Macaristan'ın hava kirliliğinde yasal limitleri aştığına hükmetmişti. AB Komisyonu Fransa, Yunanistan ve Slovakya'ya da dava açmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay