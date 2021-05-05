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Aktüel Rapel aşı ne anlama gelir? Rapel aşı ne demek?
Aktüel

Rapel aşı ne anlama gelir? Rapel aşı ne demek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı geliştirilecek olan yerli aşıların rapel doz olarak vatandaşlara uygulanabileceğini açıklaması üzerine birçok kişi, rapel aşının ne demek olduğunu ve ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, rapel aşı ne anlama gelir? Rapel aşı ne demek?

Yeniakit Publisher
2021-05-05 16:38:00 -
Rapel aşı ne anlama gelir? Rapel aşı ne demek?

Koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde koronavirüs aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Uzmanlar, konuya ilişkin iki doz aşının yanı sıra üçüncü bir doz aşının vatandaşlara uygulanabileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da geliştirilecek yerli aşıların rapel doz olarak vatandaşlara uygulanabileceğini açıklaması üzerine birçok kişi, rapel aşının ne demek olduğunu ve ne anlama geldiğini araştırmaya başladı.

Rapel aşı ne anlama gelir? Rapel aşı ne demek?

Rapel doz, bazı aşıların daha fazla sayıda dozda uygulanmasından sonra uygulanan pekiştirme dozuna denilmektedir.

Rapel aşının ilk seferde 'tutmaması' ihtimaline karşı ve bağışıklık sisteminin virüslerin nasıl göründüğüne dair bir hatırlatıcıya ihtiyacı olması durumunda yapılmaktadır. Bu şekilde daha iyi bağışıklık oluşması ve koruyuculuğun artması amaçlanır.

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