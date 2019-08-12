Rap sanatçısı Resul Aydemir'den Zanzibar'da çocuklara bayram hediyesi

ZANZİBAR (AA) - Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) kurban organizasyonu kapsamında gönüllü olarak Hint Okyanusu'nun Doğu Afrika kıyılarındaki Tanzanya'nın yarı özerk bölgesi Zanzibar'a gelen rap sanatçısı Resul Aydemir, çocuklara bayram hediyesi dağıttı.

Gönüllü heyetle beraber Zanzibar'ın belirlenen bölgelerine giden Aydemir, burada çocuklarla sohbet ederek ilahi söyledi.

TDV'nin kurban organizasyonu kapsamında gönüllü olan Aydemir yaptırdığı, Zanzibar ve Türk bayrakları bulunan tişörtleri diğer gönüllülerle birlikte çocuklara dağıttı.

Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gönülden gölüne bir yol var" düsturuyla TDV'nin organizasyonu çerçevesinde yola çıktıklarını söyledi.

Tanzanya'daki kardeşleri için buraya geldiklerini belirten Aydemir, "Türkiye'den gönülden insanların gönderdiği hayırları ihtiyacı olanlara ulaştırmak için geldik. İnşallah, hayırlarının düzgün yerlere ulaştığından emin olabilirler. İhtiyaç sahibi, yaşam savaşı veren insanlar. Bugün bayram için özel yaptırdığımız bayramlık tişörtleri giydirdik. Elhamdülillah iyi ki buradayız." dedi.

Aydemir, yüzlerce tişört, balon ve şeker dağıttıklarını kaydetti.