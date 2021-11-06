Rap konserinde izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen ve biletleri çok uzun süre önce tükenen Astroworld müzik festivalinde ünlü rapçi Travis Scott'ı dinlemek için akın eden binlerce kişi izdihama neden oldu.

8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Festivalde yaşanan izdiham sonrası bölgeye gelen itfaiye yetkilileri 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu açıkladılar.



Konser alanından gelen görüntülerde, düzinelerce ambulans ve çok sayıda sağlık görevlisinin kapıda beklediği görüldü. Sosyal medyaya düşen görüntülerde ise izdihamdan kaçan kabalıklar görülüyor.

Gözaltılar var

Muhabir Mycah Hatfield, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NRG Park'taki Astroworld Festivaline vardığımızda izdiham çıktı. Yüzlerce kişi, kontrol noktasını atlayarak VIP güvenlik girişe akın etti. Yaşanan arbedede insanlar ezildi. Bazıları gözaltına alındı." dedi.