  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arkasına Nutuk'u koyup, parmak sallayarak özür diledi! Türkkan'dan özür mesajı!

İYİ Parti'de beklenen istifa! Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'dan flaş hamle

'Büyük rezalet' diyerek tepki gösterdi: İşte Kılıçdaroğlu'nun maşa olduğunun belgesi

Abdüllatif Şener yine zıvadan çıktı! "Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan daha imanlı"

Üçok’tan ABD’li o isme tepki: Be Allahsız, bizim ürettiğimiz dronlar mı battı?

Kılıçdaroğlu'ndan yeni tehdit: İhaleyi alan olursa çok ağır bedeller öder!

Abdurrahman Dilipak sordu: Hafız mı ateist mi Ehli Beyt'ten mi?

İhsan Şenocak Hoca, Efendimiz'in (SAV) hayatını anlatarak uyardı!

Dr. Fayiz Ebu Şemmale yazdı: 'Filistinliler işgalcinin gölgesinde yaşamayı kabul ederlerse ne olur?'

Hamza Dağ'dan şehit ağabeyine küfreden Türkkan'a sert cevap: Yazıklar olsun size
Dünya Rap konserinde izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Rap konserinde izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir müzik festivalinde çıkan izdihamda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 11:30:00 -

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen ve biletleri çok uzun süre önce tükenen Astroworld müzik festivalinde ünlü rapçi Travis Scott'ı dinlemek için akın eden binlerce kişi izdihama neden oldu.

8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Festivalde yaşanan izdiham sonrası bölgeye gelen itfaiye yetkilileri 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu açıkladılar.


Konser alanından gelen görüntülerde, düzinelerce ambulans ve çok sayıda sağlık görevlisinin kapıda beklediği görüldü. Sosyal medyaya düşen görüntülerde ise izdihamdan kaçan kabalıklar görülüyor.

Gözaltılar var

Muhabir Mycah Hatfield, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NRG Park'taki Astroworld Festivaline vardığımızda izdiham çıktı. Yüzlerce kişi, kontrol noktasını atlayarak VIP güvenlik girişe akın etti. Yaşanan arbedede insanlar ezildi. Bazıları gözaltına alındı." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Türkiye açıklaması: Tehdit...
Dünya

ABD'den Türkiye açıklaması: Tehdit...

ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Dedeağaç'taki askeri hareketliliğin Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını açıkladı...
İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi konuştu!
Gündem

İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi konuştu!

Bingöl'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren, “Evet gerçekten bana hakaret, küfürler eden ..
Yöresel Gastronomi Merkezi ve Kadının İstihdamının Artırılması Projesi
Kadın - Aile

Yöresel Gastronomi Merkezi ve Kadının İstihdamının Artırılması Projesi

Ordu’ya kazandırılacak olan 2 buçuk milyon liralık 2 adet projenin imza töreni gerçekleşti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay