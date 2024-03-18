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Gündem Rantçı uzlaşı, Rantçı ittifak derken şimdi de 'rantçı anlayış' İmamoğlu aynen böyle söyledi
Gündem

Rantçı uzlaşı, Rantçı ittifak derken şimdi de 'rantçı anlayış' İmamoğlu aynen böyle söyledi

Yeniakit Publisher
2024-03-18 08:38:00 -

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. İmamoğlu, "İnşallah rantçı anlayışla tesis yapacağız" dedi.

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte adayların çalışması da hızlandı. Bu çalışmalar çerçevesinde açıklamalarda bunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'rant' açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

 

"RANTÇI ANLAYIŞLA YAPACAĞIZ"

Ekrem İmamoğlu bugün katıldığı bir törende projelerinden bahsederken, "İnşallah rantçı anlayışla tesis yapacağız" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, "CHP'li İBB Başkanının zihniyeti diline vurdu" yorumları yaptı.

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Yorumlar

Zekeriya gökçe

16 milyon için çalışıyoruz diyordu ya ekrem o seçildiği zaman doğru imiş adam o tarihte 16 milyon eden paralar ve çal- ışmalar:))))) ohh her şey çok güzel oldu olacak.
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