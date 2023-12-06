Rant kokusu mu çekiyor? CHP orada 25 belediye başkan aday adayı çıkardı

Yerel seçim atmosferi başladı, aday adaylığı başvurularında sona gelindi.

CHP'de 5 Aralık Salı günü saat 17.00 itibarıyla belediye başkan aday adayı ile meclis üyesi aday adaylığı başvuruları sona erdi.

CHP’nin kalesi olarak bilinen Bodrum’da 25 belediye başkan aday adayı çıktı.

CHP Bodrum İlçe Başkanlığı'na yapılan başvuruların sona ermesiyle birlikte, Muğla’da da en çok aday adayı çıkaran Bodrum Meclis üyesi aday adayı sayısının 114 olduğu bildirildi.

Rekor sayıda başvuru: En çok aday adayı Bodrum'dan çıktı

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Rekor sayıda başvurunun olduğu Bodrum’un yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı sayısının 10 olduğu, Fethiye’nin 8 aday adayı çıkardığı, Marmaris ise 7 aday adayının başvurduğu, Milas için ise 8 aday adayının ilçe örgütüne başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Muğla’nın Ula ilçesinden 10 aday adayı, Köyceğiz ilçesinden 4 aday adayı, Menteşe ilçesinden ise 9 belediye başkan aday adayının başvurduğu öğrenildi.

"Bodrum’da yaşayanlar genellikle CHP'ye oy verme eğiliminde, katılım o yüzden yüksek"

Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, 25 belediye başkan aday adayları olduğunu ifade etti.

Işın, "Bunlardan 21 erkek, 4 kadın adayımız var. 114 meclis üyesi aday adayımız var. Bunların içerisinde 85 erkek, 29 kadın aday adayımız var. Türkiye genelinde bilmiyorum ama Bodrum için bu bir rekor sayıda başvuru. Bodrum’da yaşayanlar genellikle Cumhuriyet sevdalıları ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verme eğilimi olan insanların olduğunu düşündükleri için bu kadar yüksek bir katılım olduğunu düşünüyorum." dedi.