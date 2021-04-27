Range Rover, 2 yeni donanımla Türkiye’de
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover’ın lüks SUV’u Range Rover, Westminster ve Westminster Black Edition donanım paketi seçenekleriyle showroomlarda yerini aldı.
Her iki donanım paketi seçeneği de 2.0 litre 404 BG Plug-in Hybrid motorla satışa sunuluyor. Range Rover’ın kusursuz tasarımıyla uyum içinde olan 21 inçlik alaşım jantlar Westminster paketinde 7 kollu ve elmas kesim olarak yer alırken, Westminster Black Edition donanımında 9 kollu parlak siyah renkli olarak sunuluyor.