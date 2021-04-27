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Otomotiv Range Rover, 2 yeni donanımla Türkiye’de
Otomotiv

Range Rover, 2 yeni donanımla Türkiye’de

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover’ın lüks SUV’u Range Rover, Westminster ve Westminster Black Edition donanım paketi seçenekleriyle showroomlarda yerini aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 13:07:00 -
Range Rover, 2 yeni donanımla Türkiye’de

Her iki donanım paketi seçeneği de 2.0 litre 404 BG Plug-in Hybrid motorla satışa sunuluyor. Range Rover’ın kusursuz tasarımıyla uyum içinde olan 21 inçlik alaşım jantlar Westminster paketinde 7 kollu ve elmas kesim olarak yer alırken, Westminster Black Edition donanımında 9 kollu parlak siyah renkli olarak sunuluyor.

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