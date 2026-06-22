  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li belediyelerin kültür sanat aşkı tamamen “duygusal”! Festival adı altında yine alkol yine kavga CHP’de trol depremi: 34 bin trol hesap mercek altında Akın Gürlek açıkladı: Aysel cinayete kurban gitti Pasifik'te Narko Operasyonu: En Az 2 Ölü Arakçi'den ABD müzakereleri açıklaması: "İlk gerçek sınav Lübnan" ABD-İran müzakerelerinde ilk tur tamamlandı: 60 gün içinde nihai anlaşma hedefi 22 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi Katil İsrail'den kademeli soykırım! Filistinlileri hedef aldılar 22 Haziran 1780: İbrahim Hakkı Erzurumi'nin vefatı (Âlim, Sûfî ve Şair) Trump'ın istediği oldu! Ülkenin yeni lideri belli oldu
Spor RAMS Başakşehir’de hazırlıklar başladı
Spor

RAMS Başakşehir’de hazırlıklar başladı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
RAMS Başakşehir’de hazırlıklar başladı

Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına bugün salonda yaptığı antrenmanla başladı.

RAMS Başakşehir, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı. Bugün kulüp tesislerinde bir araya gelen turuncu-lacivertli ekip, salonda gerçekleştirdiği antrenmanla yeni sezonun ilk çalışmasını yaptı. İstanbul ekibi, hazırlıklarını kamp öncesinde kulüp tesislerinde sürdürürken, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya Geinberg’da gerçekleştirecek.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda Sarajevo ile Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, ilk maçını 23 Temmuz’da oynayacak olurken, rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

Başakşehir'de markette çıkan kavgaya ilişkin 3 kişi yakalandı
Başakşehir'de markette çıkan kavgaya ilişkin 3 kişi yakalandı

Yerel

Başakşehir'de markette çıkan kavgaya ilişkin 3 kişi yakalandı

Dünya Kupası günlüğü: Galatasaray- Başakşehir ayrıntısı
Dünya Kupası günlüğü: Galatasaray- Başakşehir ayrıntısı

Spor

Dünya Kupası günlüğü: Galatasaray- Başakşehir ayrıntısı

Başakşehir'in Konferans Ligi rakibi açıklandı
Başakşehir'in Konferans Ligi rakibi açıklandı

Spor

Başakşehir'in Konferans Ligi rakibi açıklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23