RAMS Başakşehir’de hazırlıklar başladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına bugün salonda yaptığı antrenmanla başladı.
RAMS Başakşehir, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı. Bugün kulüp tesislerinde bir araya gelen turuncu-lacivertli ekip, salonda gerçekleştirdiği antrenmanla yeni sezonun ilk çalışmasını yaptı. İstanbul ekibi, hazırlıklarını kamp öncesinde kulüp tesislerinde sürdürürken, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya Geinberg’da gerçekleştirecek.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda Sarajevo ile Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, ilk maçını 23 Temmuz’da oynayacak olurken, rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz’da gerçekleştirilecek.