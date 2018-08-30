Ramil Guliyev'den bir madalya daha

Ramil Guliyev, Diamond Lig'in final etabı olan 200 metrede 19.98 derecesiyle gümüş madalya kazandı.

İKİNCİ OLDU

Diamond Lig'in final etabı olan Zürih'te 200 metrede; dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, 19.98'le 2. oldu.

Bu mesafede takvimdeki 6 ayağın 5'inde koşan, Oslo ve Stockholm'de zirveye çıkan Guliyev, ABD'li Lyles'ın arkasında kaldı.

Lyles, 4 birincilikle Zürih'e geldi.