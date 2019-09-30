Ramil Guliyev aslen nereli? Ramil Guliyev hayatı, biyografisi

Ramil Guliyev, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre elemelerinde, yarı finale çıkmasıyla birlikte, Ramil Guliyev’in kim olduğu, nereli olduğu sorgulanmakta. 2011 yılında Türk vatandaşı olan Ramil Guliyev, 2009 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Azerbaycan adına mücadele etti. 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında 20,09 luk derecesiyle 1. olarak Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı getiren isim olmuş ve tarihe geçmişti. Peki Ramil Guliyev kimdir? Ramil Guliyev aslen nereli?

17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre elemelerinde mücadele eden milli sporcu Ramil Guliyev, yarı finale yükseldi. Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde erkekler 200 metre elemelerinde piste çıkan Ramil Guliyev, 20.27'lik derecesiyle serisinde 2. olarak yarı finale kaldı.

Milli sporcu Ramil Guliyev yarı filan koşusu ne zaman olacak?

Ramil Guliyev kimdir?

Ramil Guliyev, 29 Mayıs 1990 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyaya geldi. 2009 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Azerbaycan adına mücadele etti. 100 metrede gümüş madalya, 200 metrede ise altın madalya kazandı. 2011 yılında Türk vatandaşı oldu. 2009 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Azerbaycan adına mücadele etti. 100 metrede gümüş madalya, 200 metrede ise altın madalya kazandı. 200 metredeki zamanı, genç atletlerdeki en hızlı ikinci derece olup en hızlı zaman Usain Bolt'a aittir.

200 metredeki zamanı, genç atletlerdeki en hızlı ikinci derece olup en hızlı zaman Usain Bolt'a aittir. 2017 yılında 100 metre yarışında elde ettiği 9,97'lik derece ile 100 metreyi 10 saniyenin altında koşan üçüncü beyaz atlet oldu. Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında 20,09 luk derecesiyle 1. olarak Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı getiren isim olmuş ve tarihe geçmiştir.