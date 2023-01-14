Rami Kütüphanesi’ne ilk günden yoğun ilgi

Vatandaşlar soğuk havaya rağmen, sabah erken saatlerden itibaren Rami Kütüphanesi'nin giriş kapıları önünde uzun sıralar oluştururken, özellikle gençler kütüphanede bulunan okuma ve çalışma salonlarını tamamen doldurdu.

Rami Kütüphanesi'ne aileleri ile gelen vatandaşlar kütüphane bahçesinde hatıra fotoğrafları çektirirken, Rami Kütüphanesi bünyesindeki başta Atatürk İhtisas Kütüphanesi, Şifahane ve Yazma Eserler Kütüphanesi olmak üzere tüm bölümleri de dolaşma fırsatı yakaladılar.

7 gün 24 saat hizmet verecek olan Rami Kütüphanesi'nde 2 milyon civarında kitap bulunuyor. 220 dönümlük alan içinde, 36 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip olan Rami Kütüphanesi, 51 bin metrekarelik peyzaj alanıyla Avrupa'nın en büyük kapalı peyzaj alanına sahip kütüphanesi ünvanına sahip.

4 bin 200 kişilik oturma kapasitesi olan komplekste vatandaşlar için çorba ve çay dağıtımı yapan noktalar da bulunuyor.

"BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜMÜZ EN GÜZEL KÜTÜPHANELERDEN BİR TANESİ"

Kütüphaneyi gezmeye geldiğini söyleyen Birol Kahraman, "Buranın güzelliğini görüyoruz. İnsanlar buraya hayran kaldı. Bugüne kadar gördüğümüz en güzel kütüphanelerden bir tanesi.