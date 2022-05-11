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Aktüel Rambo Okan gözaltına mı alındı? Okan Güler kimdir?
Aktüel

Rambo Okan gözaltına mı alındı? Okan Güler kimdir?

Süper Lig’de Trabzonspor şampiyonluk kupasını evine götürdü. Karedeniz temsilcisinin şampiyonluk kutmaları gerçekleştirilirken Trabzon başta olmak üzere İstanbul Trabzonspor bayraklarıyla donatıldı. Rambo" lakaplı Okan Güler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını indirmeye kalkışması büyük tepkilere neden olmuştu. Peki Rambo" lakaplı Okan Güler gözaltına alındı mı?

Yeniakit Publisher
2022-05-11 09:16:00 - 2022-05-11 09:17:38
Rambo Okan gözaltına mı alındı? Okan Güler kimdir?

Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılan bayrak, gece "Rambo" lakaplı Okan Güler tarafından indirilmek istendi. Elinde bıçakla Trabzonspor bayrağının bir kısmını kestiği ve ardından intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Okan Güler, polisler tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Bayrak aynı kişi tarafından birkaç kez indirilmek istenmişti.

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Rambo Okan kimdir?

1967 yılında dünyaya geldi. Gerçek adı Okan Güler'dir. Galatasaray Ali Sami Yen Stadyumu'nda Fenerbahçe bayrağı dikerek adını duyurmuştu. Halk arasında akli dengesinin yerine olmadığı iddia edilmektedir. Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın Selanik'te fanatik Yunan ve PKK'lılardan oluşan bir grubun saldırısına uğramasını protesto eden Okan Güler, Beyoğlu'nda inşaat halindeki bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Türk bayrağına sarılarak protestosunu sürdüren Rambo Okan, polis tarafından güçlükle ikna edilerek kurtarıldı. Okan Güler, sabah gazeteyi açtığında Aktuna'ya yapılan saldırıyı okuyunca çılgına döndüğünü, son parasını taksiye vererek İstiklal Caddesi'ne geldiğini anlattı. Rambo Okan, güçlükle ikna edildi. (1995)

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