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Kadın - Aile Ramazanoğlu Külliyesinde KAGEM sergisi
Kadın - Aile

Ramazanoğlu Külliyesinde KAGEM sergisi

Adana'da Kadın Aile Gençlik Merkezi (KAGEM) Ramazanoğlu Külliyesi'nde sergi açtı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 17:22:00 -
Ramazanoğlu Külliyesinde KAGEM sergisi

Adana'da Kadın Aile Gençlik Merkezi (KAGEM) Ramazanoğlu Külliyesi'nde sergi açtı.

Külliyede, Kadın Aile Gençlik Merkezi KAGEM bünyesinde ebru, hat gibi Türk İslam sanatlarının yanında; Kur'anı Kerim, ney dersi, çocuk gelişimi, ilk yardım, Arapça gibi derslerde veriliyor. Bu eğitimlerin sonucu ders veren hocalar ve öğrencilerin ortaya çıkan eserler, Adana İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar ve Müftülük Bölge Müdürü Ahmet Develi tarafından açıldı.

Sergiye katılan ebru sanatçısı ve hocası Ayşegül Kavas, Erciyes Üniversitesi Halıcılık Bölümünden mezun olduktan sonra pedagojik formasyon aldığını ve Seyhan Halk Eğitim Merkezleri'nde ebru ve dokuma dersleri verdiğini belirterek, özel eğitimde ayrı bir yeri olan otistik çocukları ebru ile ilk tanıştıran kişi olduğunu söyledi.

Kültür Bakanlığı’nın açtığı sınavlar ve mülakatlar sonucunda Kültür Bakanlığı Sanatçısı olmaya hak kazandığını ifade eden Kavas, "Bu referansla birlikte yurt dışında Moğolistan Katar Macaristan Azerbaycan gibi birçok ülkede ülkemi temsil etme şansım oldu. Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Sağlığı Hastanesi’nde, huzurevleri, cezaevleri, tarım işçileriyle birlikte çadır yerleşim yerleri gibi pek çok ortamda engelliler, çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve gençler gibi toplumun çeşitli kesimlerini ebru sanatı ve halı kilim dokumacılığı ile buluşturdum. Ebru sanatının geleneksel tekniklerini yenilikçi bir yapıyla harmanlayarak açtığım sergilerde dördü yurt dışında olmak üzere on kişisel sergim bulunmaktadır. Su Masalı adı altında bir seri sergi gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi son olarak da Seyhan Halk Eğitim Merkezi ve Kagem'in işbirliğiyle Ramazanoğlu Medresesinde yeni sezonbaşı sergimiz devam etmektedir" dedi.


Ortaöğretimini açık eğitimde alan akademik eğitimli, icazetli bir sanatçı olan öğretmen Hattat Hacer Serçe Uğurlu da, Adana İl Müftülüğü bünyesinde Kadın Aile Gençlik Merkezi hüsn-i hat eğitmeni olarak devam ettiğini söyledi. Uğurlu,“Geleneksel Türk Sanatlarını tanıtmaya, yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya yönelik kurucu üyelerinden biri olduğu AGET Akdeniz Geleneksel Türk El Sanatları Kültür ve Turizm Derneği faaliyetlerine devam ettim, Cumhurbaşkanlığı dahil olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşlarda eserlerim var" diye konuştu.


Ceyhan Kız Meslek Lisesi mezunu Melek Uygur ise, Türkiye Diyanet Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren KAGEM'de dekoratif el sanatları öğretmeni olarak görev yaptığını, branş olarak gümüş kazas dışında döküm rölyef, ahşap boyama, takı tasarım, keçe yapımı, iğne oyası gibi el sanatlarına ait başka alt başlıklarda da eğitim verdiğini kaydederek, kendi ve eğitim verdiği öğrencilerinin bu banşlarda ürettikleri eserleri ile sergiye katıldıklarını bildirdi.

 

 

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