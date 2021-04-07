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Yaşam Ramazan'ın ilk günü ne zaman?Ramazan'ın ilk günü ne zaman?
Yaşam

Ramazan'ın ilk günü ne zaman?Ramazan'ın ilk günü ne zaman?

Ramazan hangi gün, ne zaman başlıyor? 2021 yılı Ramazan ayı yaklaşıyor. Oruç ibadetini yerine getirecek olan müslümanlar için manevi duyguların güçlü yaşandığı bir ay olan Ramazan ayında senenin ilk orucu hangi gün tutulacak? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-04-07 20:10:00 -
Ramazan'ın ilk günü ne zaman?Ramazan'ın ilk günü ne zaman?

2021 Ramazan ayı için sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, Ramazan'ın hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. 

Ramazan'ın ilk günü ne zaman?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan, bu yıl Nisan ayına denk geliyor.

13 Nisan günü başlayan oruç, 12 Mayıs günü son bulacak.

Ramazan Bayramı’nın 1. günü ise 13 Mayıs.

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs’ta idrak edilecek.

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