Ramazan’ın bereketi bayrama da yansıdı! Şehirlerin ekonomisi canlandı

Nevzat Orbay

Ramazanın ardından 9 günlük tatil, bir çok sektöre de ‘bayram’ ettirdi. Artan talep nedeniyle ulaşımda ek seferler düzenlenirken, kıyı ve kültür turizminde faaliyet gösteren tesislerde de yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram tatilinin 9 güne uzatılması ve bunun erken açıklanmasıyla adeta talep patlaması yaşandığını söyledi. Bağlıkaya, “Tüm tatil beldelerinde adım atacak yer kalmadı. Bizim dahi beklentilerimizi aşan bir ilgi oluştu. Öngörümüz bayramda 10 milyar liralık bir hacim oluşması yönündeydi. Henüz resmi rakam yok ancak bunun yüzde 20 üzerine çıkıldığını ve 12 milyar lirayı aşan bir ekonominin oluştuğunu öngörüyoruz” dedi.

400 bin kişi antalya’daydı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Ramazan Bayramı tatilinde tesislerin tamamında yüzde 100 doluluğa ulaşıldığını belirterek, “Tatil boyunca 400 bin kişinin Antalya’daki tesislerde konakladığını tahmin ediyoruz” dedi. Ayık, şunları söyledi: “Tatil boyunca 400 bin kişinin Antalya’daki tesislerde konakladığını tahmin ediyoruz. Tatil devam ediyor. Bayram tatilinde Türkiye genelinde ise 5 milyonluk insan trafiği oluştu. Bunun yaklaşık 400 bini Antalya’da konaklama tesislerinde kaldı. Geri kalanı da eş, dost, akraba memleket ziyareti şeklinde tatillerini yaptılar. Toplamda 10 milyar liralık ekonomik büyüklük yaratıldı diye düşünüyoruz.”

Marmaris başta olmak üzere Güney Ege Bölgesi’ne giden vatandaşlar da turizm sektörüne büyük katkı sağladı.

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise uzun Ramazan Bayramı tatilinde 1 milyon civarında kişinin Marmaris’i ziyaret ettiğini söyledi. Bülbüloğlu, bayram tatilinde turizmcinin yüzünün güldüğünü söyledi. 9 günlük bayram tatilinde Güney Ege Bölgesi’nde nitelikli otellerin hepsinin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirten Bülbüloğlu, “Güney Ege’nin turistik ilçeleri en dolu günlerini yaşadı. Turizmciler için çok verimli bir tatil oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Bodrum’da adım atacak yer kalmadı

TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da yaptığı açıklamada, bayram tatili dolayısıyla ilçeye gelen misafirlerin unutulmaz bir tatil yaşadığını söyledi.

Yaklaşık 100 bin yatak kapasitesine sahip ilçenin yerli ve yabancı çok sayıda turistin uğrak noktası olduğunu dile getiren Aslan, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle konaklama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığını ifade etti.

Aslan, bayramdan sonra yerli turistin azalacağını ancak bölgede tatilini geçiren yabancı misafirlerle sezonun ekim sonuna kadar devam edeceğini belirtti. Aslan, şunları kaydetti: “Bodrum bayramı dolu dolu geçiriyor. Bayramda Bodrum’a 1 milyon ziyaretçi geldi. Tüm taraflar misafirlerimizin huzurlu bir bayram geçirmesi için özveriyle çalışıyor. Bodrum 170 bin nüfusu olan ama 1 milyon insanı misafir edebilen bir turizm merkezi. Bunu yapabilmek kolay değil. Bayramda yaklaşık 7-8 milyon insan tatile çıktı, bunun yüzde 15’i Bodrum’a geldi.”

THY 2 milyon kişiyi uçurdu

Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüşü, İstanbul Havalimanı’nda yoğunluğa neden olurken, 2 milyon yolcu hedefleyen Türk Hava Yolları (THY), yüzde 90 dolulukla havalandı. İstanbul Havalimanı’na dün toplam bin 291 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi. 650 uçağın kalkış, 641 uçağın iniş yaptığı havalimanı, tam kapasiteye geçtiği 6 Nisan’dan bu yana yeni bir rekor kırdı. Tatil boyunca toplam 14 bin 311 sefer planladıklarını ifade eden THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Ramazan Bayramı boyunca 2 milyona yakın yolcu taşıyacaklarını söylerken THY, seferlerinde yüzde 90 doluluk oranına ulaştı.

Antalya’ya ‘mavi boncuk’

Antalya’ya hava yoluyla gelen turist sayısında önceki gün 85 bin 205 ile günlük rekor kırıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı “mavi boncuklu” paylaşımıyla turist rekorunu duyurdu. Karaloğlu, paylaşımında, “Tebrikler Antalya. Günlük yolcu girişinde yine tüm zamanların rekoru. 8 Haziran 2019’da gelen yolcu sayısı 85 bin 205. 2018’e oranla bu yıl aylık yüzde 17’lik artışla 570 bin 422 kişi, yıllık yüzde 18 artışla 3 milyon 870 bin 211 kişi Antalya’mıza gelmiştir. Nice rekorlara” ifadelerini yer verdi.

Tatil yurt geneline yayıldı

-Bayram arifesinde rezervasyonların yüzde 80 seviyesine ulaştığı Çeşme’ye 1 milyon tatilci akın etti.

-Tatil kararının erken açıklanması Kuşadası turizmine de yaradı. Mayıs ayında sezona hazırlıklarını tamamlayan 45 bin yatak kapasiteli Fethiye’deki 600 konaklama tesisi adeta bayram etti.

-Tatilciler sadece kıyılara değil Kapadokya, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgelere de akın etti.

-Tarihi mekanları ve lezzet duraklarıyla ilgi çeken Gaziantep’te Zeugma Mozaik Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Gaziantep Kalesi ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi gibi mekanlarda bayram hareketliliği yaşandı. UNESCO’nun gastronomi alanında öncü şehirler ağına dahil ettiği Gaziantep’te restoranlar, turistlerin ilgi gösterdiği mekanların başında yer aldı.

-Doğa turizmini tercih edenleri ise Karadeniz’e akın etti. Trabzon, Rize, Samsun, Ordu, Gümüşhane, Giresun, Sinop ve Artvin illerinde oteller ve pansiyonlar ile dağ evleri tamamen doldu. Rize’de yerli ve yabancı turistlerin en çok rağbet ettikleri yerlerin başında Fırtına Vadisi ve yöredeki yaylalar geliyor.

-2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3’üncü maçında önceki akşam Konya Büyükşehir Stadyumu’nda son dünya şampiyonu Fransa ile karşılaşan A Milli Takım’ı desteklemek için Türkiye’nin ve dünyanın birçok kentinden Konya’ya gelen taraftar, şehrin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etme imkanı da elde etti.