Ramazan’da yaptığı rezil paylaşım soruldu! Yüzsüz CHP yandaşı Cem’den başka ne beklenirdi?

11 ayın sultanı, bolluk ve bereketin sembolü Ramazan'ın gelişiyle milyonlarca kişi oruç ibadetini yapmak için büyük bir heyecan içine girdi. Geçtiğimiz günlerde ilk sahuru karşılayan vatandaşlar, 'Hoş geldin Ramazan' temalı paylaşımlar yaparken Cem Yılmaz'ın paylaşımı 'pes' dedirtti.

Yılmaz, kişisel Instagram hesabından, masasındaki bir şişe rakı ile tuttuğu kadehi paylaştı. Ramazan ayının manevi atmosferine saygısızlık olarak görülen paylaşım tepki üstüne tepki topladı. "Bu günde yapmasaydın bari", "Sen saygısız bir insansın" şeklinde pek çok eleştirinin odak noktası haline gelen Yılmaz'a tepkiler artmaya devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

RAKI PAYLAŞIMI SORULARINA GÜLEREK YANIT VERDİ!

Önceki gün Levent’teki ofisinden çıkarken Muhabironline kameralarına yansıyan Cem Yılmaz'a Ramazan ayının ilk gününde yaptığı rakı paylaşımı soruldu. 'Özür dilemesi' beklenen Yılmaz, sorulan sorular karşısında gülümsemeyi tercih etti. Gülerek arabasına binen Yılmaz'ın umursamaz tavırları sosyal medyada tepki topladı.

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