  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Görüntüler mide bulandırmıştı! Büyük skandal sonrası Oba Makarna'dan açıklama

Bunu baştan düşünecektin Fatih bey… İşte Erbakan’ın en büyük hatası!..

Zorunlu askerlik 3 yıla çıktı! İsrail ordusuna Gazze revizesi

İsrail'den kirli Türkiye planı! O geceyi bekliyorlar, herkes uyanık olsun

3 kişi ifadeye çağrıldı! Fondaş medya para sayma görüntülerini CHP’yi aklama yarışına çevirdi

2 bakan ve MİT Başkanı Irak'a gidecek! Konu mühim

Gün gün ramazan imsakiyesi! Bugün iftar saat kaçta? Tıkla öğren

Akit Ekrem’in metro yalanını ifşa ediyor! istanbul böyle yalancı görmedi

Altında dudak uçuklatan fiyatı verdiler! JP Morgan'dan altın tahmini

‘Para Kule’ gündemden düşmüyor! Peçete kâğıdına imza atılmış! CHP’ye zor sorular
Gündem Ramazan’da yaptığı rezil paylaşım soruldu! Yüzsüz CHP yandaşı Cem’den başka ne beklenirdi?
Gündem

Ramazan’da yaptığı rezil paylaşım soruldu! Yüzsüz CHP yandaşı Cem’den başka ne beklenirdi?

Yeniakit Publisher
2024-03-14 13:20:00 - 2024-03-14 13:32:34
Ramazan’da yaptığı rezil paylaşım soruldu! Yüzsüz CHP yandaşı Cem’den başka ne beklenirdi?

Cem Yılmaz, ramazan ayının ilk gecesinde sosyal medya hesabından rakı fotoğrafı paylaşarak 'Bu kadar da terbiyesizlik olmaz' dedirtmişti. Herkesi şoke eden o karenin ardından 'özür dileyeceği' sanılan Yılmaz, bakın muhabirlerin soruları karşısında ne yaptı?

11 ayın sultanı, bolluk ve bereketin sembolü Ramazan'ın gelişiyle milyonlarca kişi oruç ibadetini yapmak için büyük bir heyecan içine girdi. Geçtiğimiz günlerde ilk sahuru karşılayan vatandaşlar, 'Hoş geldin Ramazan' temalı paylaşımlar yaparken Cem Yılmaz'ın paylaşımı 'pes' dedirtti.

Yılmaz, kişisel Instagram hesabından, masasındaki bir şişe rakı ile tuttuğu kadehi paylaştı. Ramazan ayının manevi atmosferine saygısızlık olarak görülen paylaşım tepki üstüne tepki topladı. "Bu günde yapmasaydın bari", "Sen saygısız bir insansın" şeklinde pek çok eleştirinin odak noktası haline gelen Yılmaz'a tepkiler artmaya devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

RAKI PAYLAŞIMI SORULARINA GÜLEREK YANIT VERDİ!

Önceki gün Levent’teki ofisinden çıkarken Muhabironline kameralarına yansıyan Cem Yılmaz'a Ramazan ayının ilk gününde yaptığı rakı paylaşımı soruldu. 'Özür dilemesi' beklenen Yılmaz, sorulan sorular karşısında gülümsemeyi tercih etti. Gülerek arabasına binen Yılmaz'ın umursamaz tavırları sosyal medyada tepki topladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cem Yılmaz’dan "yuh be yuh" dedirten karar! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Yazık, vallahi yazık
Cem Yılmaz’dan “yuh be yuh” dedirten karar! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Yazık, vallahi yazık

Gündem

Cem Yılmaz’dan “yuh be yuh” dedirten karar! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Yazık, vallahi yazık

Cem Yılmaz Levent'teki lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Cem Yılmaz Levent'teki lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Medya

Cem Yılmaz Levent'teki lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Cem Yılmaz satışa çıkarılacak biletler için duyurdu! Bu kadarına da pes doğrusu! Doymuyor bu adam
Cem Yılmaz satışa çıkarılacak biletler için duyurdu! Bu kadarına da pes doğrusu! Doymuyor bu adam

Aktüel

Cem Yılmaz satışa çıkarılacak biletler için duyurdu! Bu kadarına da pes doğrusu! Doymuyor bu adam

Cem Yılmaz’dan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile ilgili şok paylaşım! Herkes ters köşe olacak ￼
Cem Yılmaz’dan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile ilgili şok paylaşım! Herkes ters köşe olacak ￼

Gündem

Cem Yılmaz’dan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile ilgili şok paylaşım! Herkes ters köşe olacak ￼

Cem Yılmaz, Ramazan'ın ilk günü rakı şişesi paylaştı, işin sırrını Gaffar Yakınca açıkladı! Türkiye’yi şok edecek iddiayı "kuvvetle muhtemel" diyerek duyurdu
Cem Yılmaz, Ramazan'ın ilk günü rakı şişesi paylaştı, işin sırrını Gaffar Yakınca açıkladı! Türkiye’yi şok edecek iddiayı “kuvvetle muhtemel” diyerek duyurdu

Medya

Cem Yılmaz, Ramazan'ın ilk günü rakı şişesi paylaştı, işin sırrını Gaffar Yakınca açıkladı! Türkiye’yi şok edecek iddiayı “kuvvetle muhtemel” diyerek duyurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23