Ramazanda milyonlarca kez indiriliyor! Sakın yüklemeyin

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla kötü niyetli kişiler daha fazla zararlı yazılım piyasaya sürüyor. Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor. Aralarında milyonlarca defa indirilen dua uygulamaları da bulunan bir grup Android uygulaması, casusluk kodlarına sahip oldukları için Google Play Store'dan kaldırıldı.

Aralarında 10 milyondan fazla indirmeye sahip Müslüman dua uygulamaları, bir barkod tarayıcı ve bir saat uygulaması da bulunan bir düzineden fazla uygulamanın casusluk faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Uzmanlar, yalnızca resmi uygulama mağazalarından indirme yapılması gerektiğinin bir kez daha altını çiziyor. Ancak zaman zaman birçok uygulama, Google'ın tüm kontrollerini aşıp Play Store'da yayınlanabiliyor.