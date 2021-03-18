Oruç tutanlar mübarek ramazan ayında nasıl beklenmeleri gerektiğini de merak ediyor. Pek çok kişi bu süreçte yediğine, içtiğine dikkat etmeyerek sağlığını olumsuz etkiliyor. Peki, ramazan ayında ne yenir ne içilir?

Ramazanda güçlü bir bağışıklık sistemi için nasıl beslenmek gerekir?

Ramazan ayında uzun süreli açlık ve susuzluk sebebiyle kişilerin beslenmelerine daha çok dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle salgın döneminde bağışıklık sisteminin güçlü olması son derece önemli. Bu sebeple bu mübarek aylarda yediklerinize daha çok dikkat etmelisiniz.

Ramazan ayında öncelikle su tüketimine dikkat etmelisiniz. İftar ile sahur arasında en az 2,5 litre su tüketmeye özen göstermelisiniz. Ayrıca sahurda susamanıza yol açacak tuzlu gıdalardan da uzak durmalısınız.

Ramazan ayında C vitamini tüketimine de özen göstermelisiniz. Bunun için iftardan 2 saat sonra meyve tüketebilir ya da C vitamini yönünden zengin bitki çayları içebilirsiniz.

Ramazan ayında yağlı yemeklerden, kızartmalardan uzak durmalısınız. Sebze, kırmızı et, balık ya da beyaz et tüketebilirsiniz. Mümkün olduğunca sofralarda kuru baklagillere yer vermelisiniz.

Sahurları kahvaltı tarzında hazırlamanız hem kilo almanızı önleyecek hem de sağlıklı beslenmenize yardımcı olacak. Peynir, zeytin, bol yeşilliğin yanı sıra sofranıza E vitamini ve Omega-3 yönünden zengin ceviz, fındık, badem gibi yemişleri de eklemelisiniz.

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için süt, yoğurt ve yumurta tüketmeyi de ihmal etmemelisiniz. Bu sebeple sahurda bir adet yumurta tüketerek hem uzun sürelik tokluk yaşayabilirsiniz hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz.