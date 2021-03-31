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Yaşam Ramazan'da camilerde teravih kılınacak mı? Bu yıl teravih serbest mi?
Yaşam

Ramazan'da camilerde teravih kılınacak mı? Bu yıl teravih serbest mi?

Ramazan ayında koronavirüs tedbirleri sıkılaşacak. Peki teravih namazı olacak mı? Teravih namazı camilerde kılınacak mı? Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. İşte 2021 teravih namazına ilişkin karar...

Yeniakit Publisher
2021-03-31 23:53:00 -
Ramazan'da camilerde teravih kılınacak mı? Bu yıl teravih serbest mi?

Ramazan'da camiler açık mı? Ramazan'da teravih kılınacak mı? Bakan Koca açıkladı!

Ramazan'da camilerde teravih kılınacak mı?

Sağlık Bakanı Koca teravih namazlarının tedbirler alınarak kılınacağını açıkladı.

Bakanı Koca "Teravihler kapalı olmayacak. Bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek" dedi.

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