Ramazanda ağız kokusunu önlemek için 10 altın öneri

Ramazan boyunca iftar ve sahur arasında art arda yenilen yemekler bakterilerin artmasına ve diş çürüklerinin oluşmasına zemin hazırlayabiliyor. Özellikle çay ve kahve gibi içeceklerin tüketilmesi ve tatlı yenmesi sonrasında dişlerin fırçalanmadan uyunması çürük oluşumunu hızlandırıyor. Ağız kokusunun önüne geçmek içinse diş hekimlerinin önerilerine uymak önem taşıyor.

Sahurla iftar arasındaki geniş zaman nedeniyle bakteri üretiminde artış yaşanıyor. Bu durumu önlemek için, yenilen yemekler sonrasında dişler, florürlü ve kalsiyum açısından zengin olan diş macunlarıyla fırçalanmalıdır.

1.Sahurla iftar arasındaki geniş zaman nedeniyle bakteri üretiminde artış yaşanıyor. Bu durumu önlemek için, yenilen yemekler sonrasında dişler, florürlü ve kalsiyum açısından zengin olan diş macunlarıyla fırçalanmalıdır.

2. Yumuşak ya da çok sert diş fırçaları kullanmak yerine orta sertliğe sahip diş fırçaları tercih edilmelidir. Bu fırçalar, dişlerin ve diş etlerinin daha iyi temizlenmesini sağlayacaktır.

Diş ipi ve ağız gargarası kullanarak fırçalanmış dişlerin hijyeni desteklemelidir

4. Baharatlı yemekler bakteri oluşumunu hızlandırarak ağız kokusunu artırabiliyor. Bu nedenle Ramazan ayı boyunca yenilen tüm yemeklerin baharat oranı ayarlanmalı, hatta mümkünse azaltılmalıdır.

5. Lifli yiyecekler midedeki asit seviyesini azaltarak ağız kokusunun önüne geçer. Bu ayda ağız kokusunu önlemek için lifli yiyecekler daha fazla tüketilmelidir.



6. Vücuttan su atılımını hızlandıran çay, kahve, kola gibi içecekler, ağız kuruluğunun artmasına yol açtığı gibi, ağız kokusunun oluşmasına da zemin hazırlayacaktır. Bu nedenle bu gibi içeceklerin sahurda tüketilmemesine özen gösterilmelidir.

7. Yemekleri yavaş yavaş çiğnemek ve yutmak, tükürük salgısını artırarak besinlerin sindirilmesine yardımcı olur. Bu durum da ağızdaki bakterilerin gelişmesini azaltır. Bu nedenle iftar yemeklerinin ağır ağır, acele etmeden yenmesine dikkat edilmelidir.



8. Enerji içecekleri ramazan boyunca tüketilmemelidir.

9. Diş çürükleri ve diş taşları ağız kokusunu artırır. Bu nedenle dişlerin belli aralıklarla temizletilmesine özen gösterilmelidir.



10. Ağız içine uygun şekilde tasarlanmamış protezler de diş eti enfeksiyonlarının ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Bu enfeksiyonlar nedeniyle yaşanan ağız kokularının önüne geçebilmek için bir diş hekimiyle görüşülmelidir.