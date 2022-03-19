Ramazana kaç gün kaldı? 2022 oruç ne zaman başlayacak?

2022 Ramazan ne zaman, Ramazana ne kadar kaldı? soruları üç aylardan ikincisi olan Şaban ayının yavaş yavaş sonlarına gelinmesiyle birlikte merak edilmeye başlandı. Oruç ibadetini yerine getirecek Müslümanlar, mübarek Ramazan ayının ne zaman başlayacağını, orucun ne zaman tutulacağını merak ediyor. Peki Ramazanın başlangıcı ne zaman? Oruca kaç gün kaldı 2022 Diyanet Ramazan hangi gün?