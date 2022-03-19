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Oruç Ramazana kaç gün kaldı? 2022 oruç ne zaman başlayacak?
Oruç

Ramazana kaç gün kaldı? 2022 oruç ne zaman başlayacak?

2022 Ramazan ne zaman, Ramazana ne kadar kaldı? soruları üç aylardan ikincisi olan Şaban ayının yavaş yavaş sonlarına gelinmesiyle birlikte merak edilmeye başlandı. Oruç ibadetini yerine getirecek Müslümanlar, mübarek Ramazan ayının ne zaman başlayacağını, orucun ne zaman tutulacağını merak ediyor. Peki Ramazanın başlangıcı ne zaman? Oruca kaç gün kaldı 2022 Diyanet Ramazan hangi gün?

Yeniakit Publisher
2022-03-19 17:37:00 - 2022-03-19 17:38:04
Ramazana kaç gün kaldı? 2022 oruç ne zaman başlayacak?

2022 Ramazan ayının ne zaman başlayacağı pek çok vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. On bir ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala Ramazan'ın başlangıcını merak eden vatandaşlar, 2022 Ramazan hakkında sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan'ın başlangıcı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 1 Nisan Cuma akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak.

2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü bitiyor.

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