Ramazana kaç gün kaldı? 2022 oruç ne zaman başlayacak?
2022 Ramazan ne zaman, Ramazana ne kadar kaldı? soruları üç aylardan ikincisi olan Şaban ayının yavaş yavaş sonlarına gelinmesiyle birlikte merak edilmeye başlandı. Oruç ibadetini yerine getirecek Müslümanlar, mübarek Ramazan ayının ne zaman başlayacağını, orucun ne zaman tutulacağını merak ediyor. Peki Ramazanın başlangıcı ne zaman? Oruca kaç gün kaldı 2022 Diyanet Ramazan hangi gün?
2022 Ramazan ayının ne zaman başlayacağı pek çok vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. On bir ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala Ramazan'ın başlangıcını merak eden vatandaşlar, 2022 Ramazan hakkında sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan'ın başlangıcı ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 1 Nisan Cuma akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak.
2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü bitiyor.
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
2022 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
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İstanbul 2022 imsakiye! 2022 İstanbul iftar ve sahur vakitleri… 2022 Ramazan imsakiyesi İstanbul: