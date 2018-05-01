Ramazan Yaşar: AK Parti etrafında kenetlenelim

Milletvekili aday adaylık süresinin uzatılması ile birlikte adaylık açıklamaları devam ediyor. 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan milletvekili seçimlerinde AK Parti’den aday adayı olan Gazeteci Yazar Ramazan Yaşar, kameralar karşısına geçti. 1 Mayıs olması münasebetiyle tüm işçilerin bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Yaşar, yapılacak seçimlerin hayırlar getirmesini temenni etti.

“MİLYONLARCA MÜSLÜMAN SÜRGÜNE GÖNDERİLİYOR”

İslam Dünyası’nın zor bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Yaşar, “ İslam Dünyası savaşların kasıp kavurduğu bir süreç yaşıyor. Tüm bu savaşların planlayıcısı ve uygulayıcısı olan Emperyalistlerin ayağına diken batmıyorken; iç savaş batağına sapladıkları İslam ülkelerinde kan gövdeyi götürüyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, siviller evlerinden ediliyor. Milyonlarca Müslüman vatanlarından koparılıp sürgüne gönderiliyor. Gidecek takati olmayanlar, uyumak için uzandıkları yataklardan cenazeleri battaniyelere sarılıp mezarlıklara götürülüyor. 24 saat cami önlerinden veya bombalanmış binaların enkazından cenazeler kaldırılıyor. Buna dur diyecek bir ülke, bir lider yok mu? Dünya buna daha ne kadar seyirci kalacak? İslam ülkeleri buna daha ne kadar sessiz kalacak” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN, TÜRK SİYASİ HAYATINA DAMGA VURMUŞTUR”

2003 yılının Dünya ve Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Ramazan Yaşar, “ Milletimiz sandıkta yaptığı devrimle Türkiye’nin yönetimini siyasi hayatına yeni başlamış olan AK Parti’ye teslim etti. AK Parti’nin Lideri Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemin mimarı olarak Türk siyasi hayatına damga vurmuştur. Türkiye, AK Parti ve Lideri Erdoğan önderliğinde dünyaya açık bir meydan okumada bulunmuştur. İMF ve Dünya Bankası’nın kapısında bekleyen, memur maaşlarını ödeyemeyen, bankaları soyulmuş, ekonomisi ABD tarafından gönderilen kişiler tarafından yönetilen Türkiye, bugün bir anda dünyadaki güç dengelerini değiştirecek noktaya gelmiştir. Ülkemiz tarihi bir dönemden geçiyor. Mirasını devraldığımız Osmanlının varisi olmak kolay değildir. Bu mirası korumak ve bu misyonu daha ileri taşımak da kolay değildir. Etrafımızda ve içimizde, ülkemize ve insanımıza karşı kurulan tüm tuzakların hedefinde kutlu davamız ve kadim kardeşlik mirasımız vardır. Dün 7 düvelin saldırıları nasıl başarıyla savuşturulduysa, devlet ve millet olarak, bugün karşı karşıya olduğumuz saldırıları da savuşturacak güce, iradeye, birlik ve beraberliğe sahibiz. Etnik, dini ve mezhebi kökeni ne olursa olsun; bin yıldır Anadolu toprakları üzerinde birlikte yaşamayı başarmış milletimiz; kıyamete kadar bu birlikteliği korumaya devam edecektir. Bu topraklar üzerinde Türk vardır, Kürt vardır, Arap, Laz, Çerkez vardır. Ancak altında toplandıkları çatının adı Türkiye’dir” dedi.

“MUHALEFETİN KENDİNE HAYRI YOK”

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Yaşar, “Biz, devletimizin ve milletimizin yanında birlik, beraberlik ve kardeşlikten yana tarafız. Biz Fatih’in de, Selahaddin Eyyubi’nin de torunlarıyız. Onların mirası mirasımız, davası davamız, misyonu misyonumuzdur. Fatih’in ve Selahaddin’in torunlarının kanı üzerinden emperyalizme hizmet edenler kirli emellerine asla ulaşamayacaklardır. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun, 11 Kasım 1992’de meclis kürsüsünden yaptığı konuşmadan bir alıntı yapmak istiyorum; “Türkçe konuşanı, Kürtçe konuşanı ile hepimiz kardeşiz. İslam’ın tevhit ilkesi etrafında insan haklarından taviz vermeden, birlik ve kardeşliğimiz korunmalıdır. Emperyalistlerin Türkiye’yi bölme ve parçalama politikalarına alet olmayız, olmamalıyız.” İşte 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi; bize dışardan biçilen rolleri elimizin tersiyle geri çevirme günüdür. 3 Kasım 2002’de başlayan sandık zaferlerine bir yenisini eklemek için yola çıkmış bulunuyoruz. Kendine hayrı olmayan muhalefet partilerinden bu ülkeye hayır geleceğini beklemek beyhude bir bekleyiştir. AK Parti, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde elde edeceği zaferle dünyaya yeni bir meydan okumada bulunacaktır. Bu meydan okumada herkesi Liderimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve AK Parti etrafında kenetlenmeye davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 24 Haziran’da yapılacak olan milletvekilliği seçiminde Konya’dan aday adayı oldum. Allah, hayr olanı nasip etsin” şeklinde konuştu.