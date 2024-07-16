  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ramazan Pişkin cinayeti: Katil zanlısı Erkan Baykut hakkında müebbet hapis
Gündem

Ramazan Pişkin cinayeti: Katil zanlısı Erkan Baykut hakkında müebbet hapis

Yeniakit Publisher
2024-07-16 16:07:00 -
Ramazan Pişkin cinayeti: Katil zanlısı Erkan Baykut hakkında müebbet hapis

Sosyal medyadaki dini konuşmalarıyla tanınan ve “Diyarbakırlı Ramazan Hoca” adıyla ünlü olan Ramazan Pişkin bıçaklanarak öldürülmüştü. Pişkin’in katili, tutuklu sanık Erkan Baykut ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Ramazan Pişkin, İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında 31 Ocak'ta E.B'nin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" adıyla tanınan Ramazan Pişkin'i öldüren sanığın cezası belli oldu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Erkan Baykut'u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Fatih'te katledilen Ramazan Hoca 6284'ten hastanesine yatırılmıştı!
İstanbul Fatih'te katledilen Ramazan Hoca 6284'ten hastanesine yatırılmıştı!

Gündem

İstanbul Fatih'te katledilen Ramazan Hoca 6284'ten hastanesine yatırılmıştı!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Diyarbakırlı Ramazan Hocayı katleden zanlının ifadesi ortaya çıktı! 'Hiçbir dini grup veya cemaatle ilişkim yok'
Diyarbakırlı Ramazan Hocayı katleden zanlının ifadesi ortaya çıktı! 'Hiçbir dini grup veya cemaatle ilişkim yok'

Gündem

Diyarbakırlı Ramazan Hocayı katleden zanlının ifadesi ortaya çıktı! 'Hiçbir dini grup veya cemaatle ilişkim yok'

Hüseyin Çevik canice öldürülen Ramazan hocayla ilgili sessizliğini bozdu: Hakkım haram olsun
Hüseyin Çevik canice öldürülen Ramazan hocayla ilgili sessizliğini bozdu: Hakkım haram olsun

Gündem

Hüseyin Çevik canice öldürülen Ramazan hocayla ilgili sessizliğini bozdu: Hakkım haram olsun

Ramazan hocanın katilinden kan donduran sözler
Ramazan hocanın katilinden kan donduran sözler

Gündem

Ramazan hocanın katilinden kan donduran sözler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23