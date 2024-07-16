Ramazan Pişkin cinayeti: Katil zanlısı Erkan Baykut hakkında müebbet hapis
Sosyal medyadaki dini konuşmalarıyla tanınan ve “Diyarbakırlı Ramazan Hoca” adıyla ünlü olan Ramazan Pişkin bıçaklanarak öldürülmüştü. Pişkin’in katili, tutuklu sanık Erkan Baykut ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Ramazan Pişkin, İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında 31 Ocak'ta E.B'nin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" adıyla tanınan Ramazan Pişkin'i öldüren sanığın cezası belli oldu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Erkan Baykut'u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
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