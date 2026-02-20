  • İSTANBUL
Ramazan pidesini bedava veriyorlar!
Yerel

Ramazan pidesini bedava veriyorlar!

Ramazan pidesini bedava veriyorlar!

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük Köyü Muhtarlığı, Ramazan ayı boyunca vatandaşlara pideyi ücretsiz verecek. Bözhüyük Muhtarı Ramazan Arıçam'ın başlattığı davranışın özellikle kırsalda örnek olması bekleniyor.

Bözhüyük Muhtarı Ramazan Arıçam, yaptığı açıklamada, geçen yıl yatırımla köylerine kazandırdıkları fırının iki yıldır vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi.

Muhtarlığın mübarek ramazan ayı boyunca köylerindeki bütün ailelere ücretsiz pide dağıtma kararı aldığını aktaran Arıçan,"Bu güzel hizmete geçen yıl başladık. Çok güzel geri dönüşler aldık. Bunu geleneksel hale getirmeye karar verdik. Bu yılda ücretsiz pide dağıtımına başladık. Köyümüzdeki her hane, fırınımızdan pidelerini ücretsiz alıyor.

Günde 500 ila 600 civarında Ramazan pidesi dağıtımı yapıyoruz. Bozhüyük, ilçemizin en fazla nüfusa sahip köyüdür. Ramazan ayında merhamet, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma bilincinin gelişmesine bizim de bir nebze katkımız olursa ne mutlu bizlere diyoruz" dedi.

